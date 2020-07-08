مؤسسة النفط الليبية: قوات حفتر منعت تحميل ناقلة من ميناء السدرة

وذكرت المؤسسة في بيان أنها حاولت إجراء العمليات الفنية لتحميل ناقلة النفط الخام "دلتا أوشن" في ميناء السدرة النفطي لكن "لم يسمح حرس المنشآت النفطية للناقلة بدخول الميناء".

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله إنهم "مستعدون لاستئناف تصدير النفط على الفور.. نجدد دعوتنا مرة أخرى لجميع الأطراف، تسهيل عملنا".

وأشار إلى استمرار مشاورات المؤسسة مع جميع الأطراف، لإيجاد طرق للمضي قدما بما يضمن سلامة العاملين ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دعوة المؤسسة جميع الأطراف الليبية إلى دعمها والسماح للناقلة، التي كانت في وضع الاستعداد بمنطقة المخطاف بميناء السدرة، ببدء تحميل النفط الخام من خزانات الميناء.

وقالت المؤسسة في بيان منفصل الأربعاء، إن هناك حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج "في أقرب وقت ممكن"، لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة من المزيد من التدهور.

وقالت المؤسسة إن إجمالي خسائر البلاد الناجمة عن تعليق إنتاج النفط بسبب قفل الحقول والموانئ تجاوز أكثر من 6.6 مليارات دولار.

وسُجلت الخسائر في الفترة التي أغلقت فيها قوات حفتر الحقول النفطية وموانئ التصدير منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، ما تسبب في تراجع إنتاج البلاد النفطي لأقل من 90 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 1.2 مليون برميل كمتوسط يومي في 2019.