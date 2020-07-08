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لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 8 يوليو/تموز)

حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 12 مليونا و65 ألفا
حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 12 مليونا و65 ألفا
8/7/2020

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 8 يوليو/تموز:

لحظة بلحظة
  • وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 75 وفاة و1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
  • تركيا تعلن تسجيل 22 وفاة و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات وانخفاض 12 إصابة عن حصيلة الثلاثاء إضافة إلى تعافي 2219.
  • وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة حالة وفاة واحدة وانخفاض 6 إصابات عن حصيلة الثلاثاء.
  • عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 12 مليونا تعافى منهم نحو 7 ملايين وتوفي نحو 549 ألفا.
  • السلطات الطبية باليمن: 3 وفيات بفيروس كورونا و21 إصابة ترفع إجمالي الوفيات إلى 351 والإصابات إلى 1318.
     
  • قطر تسجل 4 وفيات و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات و8 إصابات عن الأمس وتعافي 1204.
  • أ ف ب: برلين تعتبر انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية "نكسة للتعاون الدولي".
  • العراق يسجل 94 وفاة و2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 24 وفاة وزيادة 315 إصابة عن الأمس.
  • الإمارات تسجل وفاة واحدة و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض وفاة واحدة و87 إصابة عن الأمس.
  • إيران تسجل 153 وفاة و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 47 وفاة وزيادة 54 إصابة عن الأمس.
  • فلسطين تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 169 إصابة عن الأمس.
  • هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يدخل في الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
  • سلطنة عمان تسجل 9 وفيات و1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات وبانخفاض 51 إصابة عن الأمس.
  • الكويت تسجل حالتي وفاة و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض وفاتين وزيادة 161 إصابة عن الأمس.
  • مايك بنس: الولايات المتحدة تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
  • مايك بنس: أجرينا فحوصا لأكثر من 39 مليون أمريكي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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