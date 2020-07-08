لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 8 يوليو/تموز)

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 8 يوليو/تموز:
لحظة بلحظة
- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 75 وفاة و1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- تركيا تعلن تسجيل 22 وفاة و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات وانخفاض 12 إصابة عن حصيلة الثلاثاء إضافة إلى تعافي 2219.
- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة حالة وفاة واحدة وانخفاض 6 إصابات عن حصيلة الثلاثاء.
- عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 12 مليونا تعافى منهم نحو 7 ملايين وتوفي نحو 549 ألفا.
- السلطات الطبية باليمن: 3 وفيات بفيروس كورونا و21 إصابة ترفع إجمالي الوفيات إلى 351 والإصابات إلى 1318.
- قطر تسجل 4 وفيات و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات و8 إصابات عن الأمس وتعافي 1204.
- أ ف ب: برلين تعتبر انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية "نكسة للتعاون الدولي".
- العراق يسجل 94 وفاة و2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 24 وفاة وزيادة 315 إصابة عن الأمس.
- الإمارات تسجل وفاة واحدة و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض وفاة واحدة و87 إصابة عن الأمس.
- إيران تسجل 153 وفاة و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 47 وفاة وزيادة 54 إصابة عن الأمس.
- فلسطين تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 169 إصابة عن الأمس.
- هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يدخل في الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
- سلطنة عمان تسجل 9 وفيات و1210 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 وفيات وبانخفاض 51 إصابة عن الأمس.
- الكويت تسجل حالتي وفاة و762 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض وفاتين وزيادة 161 إصابة عن الأمس.
- مايك بنس: الولايات المتحدة تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
- مايك بنس: أجرينا فحوصا لأكثر من 39 مليون أمريكي.