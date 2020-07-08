لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 7 يوليو/تموز)

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 7 يوليو/تموز:
لحظة بلحظة
- وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 67 وفاة و1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 12 وفاة وزيادة 88 إصابة عن حصيلة الإثنين.
- مصادر للجزيرة مباشر: نقل الصحفي المصري محمد منير إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا.
- السلطات الصحية في اليمن: تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا و13 إصابة جديدة.
- مصادر طبية مصرية: تجديد حبس 4 أطباء 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية انتقادهم لأداء السلطات في التعامل مع أزمة كورونا.
- منظمة الصحة العالمية: الأوضاع في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
- تركيا تعلن تسجيل 19 وفاة و1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 3 حالات وفاة وانخفاض 33 إصابة عن حصيلة الإثنين إضافة إلى تعافي 2297.
- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 9 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة حالتي وفاة و12 إصابة عن حصيلة الإثنين.
- السعودية تسجل 49 وفاة و3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 3 وفيات و815 إصابة عن الأمس.
- صحيفة بيلد الألمانية: ولاية ساكسونيا ستسمح لمشجعي كرة القدم بحضور المباريات اعتباراً من سبتمبر المقبل.
- الإمارات تسجل حالتي وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة وفاة واحدة و4 إصابات عن الأمس.
- الكويت تسجل 4 وفيات و601 إصابة بفيروس كورونا بانخفاض حالة وفاة و102 إصابة عن الأمس.
- وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
- إيران تسجل 200 وفاة و2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 40 وفاة و24 إصابة عن الأمس.
- نقابة الأطباء المصرية تعلن وفاة طبيبين بسبب فيروس كورونا لترتفع وفيات الأطباء إلى 101 استنادا إلى بيانات النقابة.
- روسيا تسجل 198 وفاة و6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 63 وفاة وانخفاض 243 إصابة عن الأمس.
- وفاة المعتقل خالد عبد الرؤوف جراء إصابته بفيروس كرونا في سجن بنها العمومي بمصر.
- وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 8 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 7 وفيات و49 إصابة عن آخر حصيلة.