كارثة في بسكرة الجزائرية.. مرضى يفترشون الأرض وسط الفضلات (فيديو)

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مؤسفة من داخل المستشفى حيث أكد كثيرون أن الأطباء يكادوا أن يموتوا داخل مصحة كورونا كوفيد 19 ، بالإضافة إلى وجود مرضى يفترشون الأرض رفقة الفضلات.

Covid-19 : la situation est de plus en plus dramatique à #Biskra. Les médecins se sentent abandonnés.

Un médecin à l'hôpital m'a dit : "la situation est catastrophique, les autorités sont absentes et on continue à travailler." #بسكره_تستغيث

Cette vidéo circule sur Facebook👇 pic.twitter.com/5tPOn9xea7

— Hanane Guendil (@hananeguendil) July 7, 2020