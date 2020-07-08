كارثة في بسكرة الجزائرية.. مرضى يفترشون الأرض وسط الفضلات (فيديو)

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مؤسفة من داخل المستشفى حيث أكد كثيرون أن الأطباء يكادوا أن يموتوا داخل مصحة كورونا كوفيد 19 ، بالإضافة إلى وجود مرضى يفترشون الأرض رفقة الفضلات.

Covid-19 : la situation est de plus en plus dramatique à #Biskra. Les médecins se sentent abandonnés.

Un médecin à l'hôpital m'a dit : "la situation est catastrophique, les autorités sont absentes et on continue à travailler." #بسكره_تستغيث

Cette vidéo circule sur Facebook👇 pic.twitter.com/5tPOn9xea7 — Hanane Guendil (@hananeguendil) July 7, 2020

الناس لي تتهجم على الأطباء نقلهم خافو ربي.

توفير السرير ، و الأوكسجين و الدواء و السكانير و النظافة و المعدات هي مهمة الإدارة… و ليس الطبيب. #بسكره_تستغيث — Mhamed Moussaoui (@MhamedMoussaou2) July 8, 2020

مستشفيات تاع بلدنا تقول راك دخلت لمنطقة منكوبة ولا بلاد راهي في حرب ومالقاتش كيفاش داوي مواطنين بسبب القصف. حنا رانا هكاك برك القصف راه يجي من نيران فوقية. #بسكره_تستغيث — yina.land (@yina_land) July 8, 2020

#بسكره_تستغيث كامل علابالنا بلي الصحة في بلادنا مريضة و عارفين مليح وضعية المستشفيات تاوعنا مالا علاش تدوا في رواحكم للتهلكة من الاول كنا وحدنا التزمنا بالاجراءات الصحية والوقاية بلا حتى مايطلبوا منا لكن للاسف لي شفناه الايام لي فاتوا كارثة الناس دير في الاعراس وو… — amel -hora (@amel_hora) July 8, 2020

#بسكره_تستغيث

تقريبا كي كانوا الطبة يخرجوا في احتجاج ضد الأوضاع الصحية كانوا قنوات التحيمير يوصفهم بالطماعين و بغاو يزيدوا فالشهريه لاجل تضليل الشعب .. الناس تموت بسبة ارتفاع درجة الحراره وين راهم المستشفيات المجهزة ؟ و المكيفات و إجهزة التنفس الإصطناعي يا أحسن منظومه صحيه ؟ — Hala | هالة (@hala10FcB) July 8, 2020