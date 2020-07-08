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سياسة

فضائح فساد في السعودية تطال ملك إسبانيا السابق

ولي العهد السعودي (يمين) مع الملك الإسباني السابق خوان كارلوس
ولي العهد السعودي (يمين) مع الملك الإسباني السابق خوان كارلوس
8/7/2020

ونشرت وسائل إعلام عديدة تفاصيل تتعلق بتحقيق حول مدفوعات محتملة ترتبط بعقد للسكك الحديدية.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي "هناك مزاعم مقلقة تزعج الجميع، بمن فيهم أنا".

وفي يونيو/حزيران فتحت المحكمة العليا في إسبانيا تحقيقا في تورط خوان كارلوس بعقد خط سريع للسكك الحديدية في السعودية بعد أن نشرت صحيفة لا تربيون دي جنيف السويسرية تقريرا عن تلقيه 100 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل.

ورفض خوان كارلوس (82 عاما) مرارا الرد على هذه الاتهامات عبر محاميه.

وخلال الأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام إسبانية مختلفة تفاصيل أخرى عن تحويل المبلغ.

وقال سانتشيث "هناك إعلام لن يغض الطرف، وقضاء يتحرك حيال الأمر، والقصر ينأى بنفسه".

وفازت شركات إسبانية بعقد قيمته 6.7 مليار يورو لبناء خط قطار سريع بين مكة والمدينة.

ويحظى ملوك إسبانيا بحصانة أثناء فترة حكمهم لكن خوان كارلوس تنازل عن العرش عام 2014 لصالح ابنه فيليبي بعد فضيحة فساد شملت ابنته كريستينا وزوجها.

وأنهى الملك فيليبي المخصصات المالية لقصر والده وتخلى عن ميراثه في مارس/آذار عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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