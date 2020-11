"عودوا لبلادكم السخيفة".. أمريكي أبيض يهاجم عائلة من أصل آسيوي (فيديو)

وقامت "غوردن تشان" بتسجيل المقطع المصور بعد تواصل التهجم من قبل الأمريكي صاحب البشرة البيضاء عليها وعلى أسرتها الآسيوية الأصل خلال الاحتفال بعيد ميلاد أحد أقاربها بأحد المطاعم بمنطقة "كارمل فالي".

Man in Carmel Valley, CA tells Asian family "Trump is gonna f*ck you… you f*ckers need to leave… you f*cking Asian piece of sh*t" pic.twitter.com/ZqZUKH5geY

ثم تدخلت إحدى العاملات بالمطعم وطردت الرجل خارجه قائلة "لا تتحدث بهذه الطريقة مع ضيوفنا، أخرج الآن، إنهم ضيوف محترمون، لا يُسمح لك بالوجود هنا مرة أخرى".

وقام مغردون بالكشف عن هوية الرجل الأمريكي الأبيض، بالقول إنه "مايكل لوفتهاوس" الذي يرأس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا بسان فرانسيسكو، وهو مُهاجر من أصول بريطانية.

وقدم "لوفتهاوس" الاعتذار على ما قاله، وذلك بعد انتشار المقطع الذي يُظهره بشكل عنصري ومشاركة مغردين لبياناته ومعلومات عن عمله ومنصبه.

Michael Lofthouse, lives in San Francisco is a immigrant from the UK. pic.twitter.com/AoTtPwfrNv

— WHEN U 👀 BACK ON YOUR LIFE,R U GOING 2 BE PROUD? (@enviablewoman) July 6, 2020