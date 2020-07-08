"عودوا لبلادكم السخيفة".. أمريكي أبيض يهاجم عائلة من أصل آسيوي (فيديو)

وقامت "غوردن تشان" بتسجيل المقطع المصور بعد تواصل التهجم من قبل الأمريكي صاحب البشرة البيضاء عليها وعلى أسرتها الآسيوية الأصل خلال الاحتفال بعيد ميلاد أحد أقاربها بأحد المطاعم بمنطقة "كارمل فالي".

Man in Carmel Valley, CA tells Asian family "Trump is gonna f*ck you… you f*ckers need to leave… you f*cking Asian piece of sh*t" pic.twitter.com/ZqZUKH5geY — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 6, 2020

ثم تدخلت إحدى العاملات بالمطعم وطردت الرجل خارجه قائلة "لا تتحدث بهذه الطريقة مع ضيوفنا، أخرج الآن، إنهم ضيوف محترمون، لا يُسمح لك بالوجود هنا مرة أخرى".

وقام مغردون بالكشف عن هوية الرجل الأمريكي الأبيض، بالقول إنه "مايكل لوفتهاوس" الذي يرأس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا بسان فرانسيسكو، وهو مُهاجر من أصول بريطانية.

وقدم "لوفتهاوس" الاعتذار على ما قاله، وذلك بعد انتشار المقطع الذي يُظهره بشكل عنصري ومشاركة مغردين لبياناته ومعلومات عن عمله ومنصبه.

Michael Lofthouse, lives in San Francisco is a immigrant from the UK. pic.twitter.com/AoTtPwfrNv — WHEN U 👀 BACK ON YOUR LIFE,R U GOING 2 BE PROUD? (@enviablewoman) July 6, 2020

وقال لوفتهاوس في تصريح لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية إن سلوكه في الفيديو كان مروعا، وإنها كانت لحظة فقد فيها السيطرة بشكل واضح، وأدلى فيها بتعليقات مؤلمة ومثيرة للانقسام.

وأضاف "أود أن أعتذر بشدة لعائلة تشان، يمكنني فقط تخيل الضغط والألم الذي يشعرون به. لقد تعلمت احترام الناس من جميع الأعراق، وسأستغرق وقتي في التفكير بأفعالي والعمل على فهم أفضل لعدم المساواة الذي يواجهه الكثير من حولي كل يوم ".