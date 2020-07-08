علماء يحذرون من موجة إصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

ووصفت دراسة أجراها باحثون في جامعة لندن 43 حالة لمرضى كوفيد-19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ، أو جلطات دماغية، أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.

ويعزز البحث، الذي أشارت أدلة فيه إلى أن الفيروس، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان، دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

Just published: our case series of neurological Covid-19 seen in the @uclh and National Hospital multidisciplinary team meetings earlier this year. We hope that this paper in @Brain1878 will raise awareness and help further research https://t.co/Wrrw0d9x9s — Michael Zandi (@michael_zandi) July 8, 2020

وقال مايكل زاندي من معهد علم الأعصاب في جامعة لندن، الذي شارك في الإشراف على الدراسة "سنرى ما إذا كنا سنشهد جائحة على نطاق كبير من تلف الدماغ المرتبط بالجائحة- قد تكون مماثلة لجائحة التهاب الدماغ السباتي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بعد جائحة الإنفلونزا في عام 1918".

وكوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، هو أساسا اعتلال في الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين إلا أن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ يقولون إن أدلة تظهر أن له تأثيرا على الدماغ تبعث على القلق.

Paterson, Brown et al. present clinical, radiological and laboratory findings from patients with neurological complications of SARS-CoV-2 infection. https://t.co/AkeZxLe0ni #COVID @michael_zandi pic.twitter.com/0EV5dqOTq6 — Brain (@Brain1878) July 8, 2020

وفي دراسة جامعة لندن المنشورة في مجلة (برين) جرى تشخيص إصابة تسعة مرضى يعانون من التهاب في الدماغ بنوع نادر يطلق عليه التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر وهو أكثر انتشارا بين الأطفال وقد ينجم عن إصابة فيروسية.

تضرر الدماغ

وتوصلت دراسة أولية سابقة عن المرضى الذين عولجوا بالمستشفيات من مرض فيروس كورونا، إلى أن المرض يمكن أن يضرّ بالمخ ويسبب مضاعفات مثل الجلطات الدماغية والالتهابات وأعراض تشبه الخرف.

وقال الباحثون إن النتائج هي أول نظرة تفصيلية على مجموعة من المضاعفات العصبية لمرض كوفيد-19، وتؤكد ضرورة إجراء دراسات أكبر للمساعدة في البحث عن علاجات.

وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي قبل أسبوعين، بالتفصيل 125 حالة من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

كما أشارت دراسة سابقة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن الفيروس التاجي قد يصيب الدماغ ويتكاثر في خلايا المخ، في حين أشارت صحيفة (الفاينانشيال تايمز) إلى أن جهات علمية بصدد مراجعة هذه الورقة.

واستخدم العلماء كرات صغيرة من أنسجة المخ المستزرعة تسمى العقول الصغيرة لمحاكاة تأثير الفيروس على أنسجة المخ البشرية، يتم استخدامها عادة في الاختبارات الصيدلانية وأبحاث الفيروسات.

ويظهر الفحص المجهري للعقول الصغيرة أن الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19 يمكن أن يصيب الخلايا العصبية ويتكاثر عشرة أضعاف في ثلاثة أيام.

وبما أن العقول الصغيرة لا تحتوي على حاجز الدم-الدماغ الموجود في العقول الحقيقية، فمن غير المعروف إن كان الفيروس سيكون قادرا على اختراق الدماغ من تلقاء نفسه.

ومع ذلك، يمكن للالتهاب الشديد – الذي لوحظ في مرضى فيروس كورونا المستجد، أن يكسر الحاجز.