علماء يحذرون من موجة إصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

ووصفت دراسة أجراها باحثون في جامعة لندن 43 حالة لمرضى كوفيد-19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ، أو جلطات دماغية، أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ.

ويعزز البحث، الذي أشارت أدلة فيه إلى أن الفيروس، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان، دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

