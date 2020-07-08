"سر غامض وابتزاز".. قلق من انقطاع الاتصالات مع سلمان العودة ولجين الهذلول

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، إن "هناك سر غامض لعدم السماح للجين ولمعتقلي الرأي من التواصل مع ذويهم" مضيفة أن "كل تجاوز للأنظمة والقوانين من مسؤولين وموظفي الدولة من كبار وصغار سيُحقق معه.. يجب أن تكون دولتنا دولة مؤسسات وليس دولة شخصيات".

تستمر السلطات #السعودية في سياسة الضغط النفسي على المعتقلين وذويهم من خلال حرمانهم من حقهم في التواصل المنتظم. مر شهران على آخر تواصل بين الداعية المعتقل #سلمان_العودة وعائلته، وقبل ذلك حُرمت #لجين_الهذلول من التواصل مع ذويها لنحو شهر. السلامة والحرية لكافة معتقلي الرأي@aalodah pic.twitter.com/Lux0Ey5ih8 — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) July 7, 2020

و قال عبدالله نجل الشيخ سلمان العودة "الآن صار شهرين بعد آخر اتصال للوالد.. وجاء هذا الانقطاع في ظروف حساسة، ولم يتصل الوالد للمعايدة ولابعدها".

وأوضح عبد الله بالقول" هذا التعامل اللإنساني يضاف لسلسلة الأذى والابتزاز والتعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين وأهاليهم في السعودية".

الآن صار شهرين بعد آخر اتصال للوالد #سلمان_العودة ، وجاء هذا الانقطاع في ظروف حساسة، ولم يتصل الوالد للمعايدة ولابعدها.

هذا التعامل اللإنساني يضاف لسلسلة الأذى والابتزاز والتعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين وأهاليهم في السعودية. أسأل الله أن يفرّج عن الوالد وكل المعتقلين تعسفياً. pic.twitter.com/ykDCEymf6X — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 7, 2020

من ناحيته، علق (المرصد الأورومتوسطي) لحقوق الإنسان، بالقول إن السلطات السعودية تستمر في سياسة الضغط النفسي على المعتقلين وذويهم من خلال حرمانهم من حقهم في التواصل المنتظم.

هناك سر غامض لعدم السماح للجين ولمعتقلي الرأي من التواصل مع ذويهم. كل تجاوز للأنظمة والقوانين من مسؤولين وموظفي الدولة من كبار وصغار سيُحقق معهم بإذن الله. يجب أن تكون دولتنا دولة مؤسسات وليس دولة شخصيات. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) July 7, 2020

وكتب مغردون واستنكروا عدم السماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم واعتبروا ذلك من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، وأنه يهدف لابتزاز المعتقلين وأهاليهم.

وقالت الناشطة الحقوقية، علياء أبو تايه الحويطي" سلمان العودة مخطئ من يظنه فرداً.. الشيخ يمثل ملايين البشر في عالمنا العربي والإسلامي مُتجذراً في قلوب ملايين الملايين".

#سلمان_العوده مخطئ من يظنه فرداً .الشيخ يمثل ملايين البشر في عالمنا العربي والإسلامي مُتجذراً في قلوب ملايين الملايين ، قاعدته ثابته وعلمه خالد ، وعمله مشرف ، وقدوة يُقتدى بها، وجب الإفراج عنه فوراً ، إن سمعة النظام تنتحر بمسها بأشخاص بثقل العوده ومصداقيته وقيمته لدى الشعوب. https://t.co/dsRHKiBMa9 — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 7, 2020

وأضافت" قاعدته ثابتة وعلمه خالد، وعمله مشرف ، وقدوة يُقتدى بها، وجب الإفراج عنه فوراً، إن سمعة النظام تنتحر بمسها بأشخاص بثقل العودة ومصداقيته وقيمته لدى الشعوب".