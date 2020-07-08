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سياسة

"سر غامض وابتزاز".. قلق من انقطاع الاتصالات مع سلمان العودة ولجين الهذلول

الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
8/7/2020

وقالت علياء الهذلول، شقيقة لجين، إن "هناك سر غامض لعدم السماح للجين ولمعتقلي الرأي من التواصل مع ذويهم" مضيفة أن "كل تجاوز للأنظمة والقوانين من مسؤولين وموظفي الدولة من كبار وصغار سيُحقق معه.. يجب أن تكون دولتنا دولة مؤسسات وليس دولة شخصيات".

و قال عبدالله نجل الشيخ سلمان العودة "الآن صار شهرين بعد آخر اتصال للوالد.. وجاء هذا الانقطاع في ظروف حساسة، ولم يتصل الوالد للمعايدة ولابعدها".

وأوضح عبد الله بالقول" هذا التعامل اللإنساني يضاف لسلسلة الأذى والابتزاز والتعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين وأهاليهم في السعودية".

من ناحيته، علق (المرصد الأورومتوسطي) لحقوق الإنسان، بالقول إن السلطات السعودية تستمر في سياسة الضغط النفسي على المعتقلين وذويهم من خلال حرمانهم من حقهم في التواصل المنتظم.

وكتب مغردون واستنكروا عدم السماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم واعتبروا ذلك من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، وأنه يهدف لابتزاز المعتقلين وأهاليهم.

وقالت الناشطة الحقوقية، علياء أبو تايه الحويطي" سلمان العودة مخطئ من يظنه فرداً.. الشيخ يمثل ملايين البشر في عالمنا العربي والإسلامي مُتجذراً في قلوب ملايين الملايين".

وأضافت" قاعدته ثابتة وعلمه خالد، وعمله مشرف ، وقدوة يُقتدى بها، وجب الإفراج عنه فوراً، إن سمعة النظام تنتحر بمسها بأشخاص بثقل العودة ومصداقيته وقيمته لدى الشعوب".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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