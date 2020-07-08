ركلها وطرحها أرضا.. اعتداء وحشي على مسلمة أمام أطفالها بروسيا (فيديو)

وواصل الرجل اعتدائه الوحشي على المرأة حتى بعد سقوطها على الأرض غير مبال بوجود أطفالها الأربعة.

Muslim mother brutally attacked in front her children in a park in #Nizhnekamsk city, Republic of #Tatarstan. He attacked 5 women including a pregnant woman in a public park. He was arrested and detained. When asked about his motive, he said because of his "hatred for women". pic.twitter.com/INBfEoWaeN — DOAM (@doamuslims) July 7, 2020

وهاجم الرجل 5 نساء أخريات بنفس الطريقة بعضهن مع أطفالهن أيضا، كما أن واحدة كانت حاملا.

وألقت قوات الأمن القبض على الرجل، والذي تبين القبض عليه سابقا بحسب موقع قناة روسيا 1، وقال إن الدافع وراء اعتدائه على النساء هو "كرهه الشديد لهن".

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل وطالب مغردون كثر، بمحاسبة الرجل وعدم السماح لأمثاله من "المختلين" بالتجول بالشوارع وإيذاء الآخرين، واعتبروا أن المرأة اعتُدي عليها فقط لأنها ترتدي النقاب، لأسباب عنصرية، إلا أن الرجل اعتدى على نساء أخريات أيضا.

Председатель Следственного комитета поручил организовать проверку по материалам СМИ о нападении в Татарстане н… https://t.co/ugvKZj8WIc — Следственный комитет (@sledcom_rf) July 8, 2020

وجمهورية تتارستان هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، وتقع على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين آسيا وأوربا بمساحة تبلغ نحو 70 ألف كم² وسكانها يقتربون من أربعة ملايين نسمة.

إعتداء وحشي على امرأة مسلمة أمام اطفالها في شوارع #روسيا أعداء أمة الإسلام .. ويتحدثون عن الحقوق والعدل والمساوة .. pic.twitter.com/v39QtnD9Ly — الرائد جميل الصالح (@jamelalsleh0) July 8, 2020

وكلمة تتارستان تنقسم إلى قسمين: تتار -المجموعة الاثنية- و"ستان" التي تعني بالفارسية أرض. ويعود بداية العمران في تتارستان إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث نشأت بعد دولة البلغار ثم سيطر المغول على البلاد في القرن الثالث عشر.

https://twitter.com/sufian_alhasan/status/1280831335402217472?ref_src=twsrc%5Etfw

ويرجع الوجود الإسلامي في تتارستان إلى قبل عام 922 وهو العام الذي زارها العالِم والرحّالة، أحمد بن فضلان، في رحلته الشهيرة “رحلة ابن فضلان” الدينية السياسية إلى روسيا التي شملت قرابة خمسة آلاف شخص أرسلهم الخليفة العباسي المقتدر بالله إثر دعوة الملك جعفر بن عبدالله قبل تأسيسه لمملكة البلقار الإسلاميّة.

اعتداء على أم مسلمة بوحشية أمام أطفالها في مدينة نيجنكامسك بجمهورية تتارستان #روسيا ماذا لو إعتدى ( شاب عربي ) على إمرأة أمريكية أو فرنسية أو إيطالية بهذه الوحشية ؟ pic.twitter.com/0dnYUvAYaZ — درة محمد السيد (@dorramedsaed) July 8, 2020