رقم قياسي في عدد مصابي كورونا بالجيش الإسرائيلي

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عدد المصابين بالجيش في ذروة الموجة الأولى في أبريل/نيسان الماضي بلغ 132، فيما وصل العدد الفعلي للمصابين حالياً إلى 316.

ومنذ تفشي الوباء في مارس/آذار الماضي سجل جيش الاحتلال 562 إصابة بكورونا، تعافى 246 منهم أو سُرحوا من الخدمة، وفق المصدر ذاته.

والسبت، أعلن الجيش إصابة قائد شرطة حرس الحدود يعقوب شبتاي بفيروس بكورونا، وإخضاع العشرات من كبار ضباط وجنود شرطة حرس الحدود، إلى العزل، بسبب مخالطتهم لقائدهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ألف و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 33 ألفا و557، من بينهم 14 ألفا و875 متعافٍ، بحسب قناة "كان" الرسمية.

كما سجلت الوزارة حالتي وفاة، الأربعاء، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 344، وفق المصدر ذاته.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.