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سياسة

بسبب "داعش".. مسلمة أمريكية تقاضي مقهى "ستاربكس"

عائشة رفعت دعوى بتهمة التمييز ضدها
عائشة رفعت دعوى بتهمة التمييز ضدها
8/7/2020

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الأربعاء، أن الشابة عائشة رفعت دعوى بتهمة التمييز ضدها بعد تسليمها كوبا كتب عليه "داعش" بدل اسمها، من موظفة بمقهى "ستاربكس" داخل متجر "تارجت"، في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت عائشة (19عاما) لـ"سي إن إن" إنها شعرت بالتمييز بسبب "معتقداتها الدينية بعد أن رأت كلمة داعش التي تشير لاسم تنظيم إرهابي، مكتوبة على الكوب الذي قُدم لها".

وأضافت الشابة الأمريكية: "شعرت بالإهانة والإذلال في اللحظة التي رأيت فيها تلك الكلمة على الكوب. إنها كلمة تشوه سمعة المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "لا أستطيع أن أصدق أنه في هذا اليوم وهذا العصر، يمكن اعتبار شيء من هذا القبيل مقبولاً".

ولفتت عائشة إلى أن الحادثة وقعت في 1 يوليو / تموز الجاري في مقهى ستاربكس داخل متجر "تارجت" الذي هو من أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة.

وزعمت الموظفة التي قدمت الكوب لعائشة أنها لم تسمع الاسم بشكل صحيح، فيما نفت عائشة ذلك الادعاء وقالت إنها كررت اسمها مرارا عندما قدمت طلبها.

وبحسب الدعوى المقدمة، عندما طلبت عائشة الحديث مع مدير المقهى لتنقل له الصورة، اعتبر الأخير أن ما حصل لم يقع عمدا وأن أخطاء من هذا القبيل عادة ما تحصل مع الزبائن.

ويمثل عائشة في القضية مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) الذي قدم الدعوى نيابة عن عائشة إلى دائرة حقوق الإنسان في مينيسوتا، يوم الإثنين الماضي.

ويطالب "كير" بطرد الموظفين المعنيين بالحادثة، بحسب "سي إن إن".

عائشة استلمت كوب القهوة مكتوب عليه &quot;داعش&quot; بدل اسمها
"خطأ مؤسف"

بدورها، قدمت شركة "تارجت"، في بيان أرسلته لشبكة "سي إن إن"، اعتذارا عن الحادثة.

وقالت: "لقد حققنا في الأمر ونعتقد أنه لم يكن تصرفا متعمدا ولكنه خطأ مؤسف كان يمكن تجنبه بتوضيح بسيط".

وأضافت "نتخذ الإجراءات المناسبة مع عضو الفريق، بما في ذلك التدريب الإضافي، لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

وفيما رفضت شركة "ستاربكس" التعليق على الحادثة، قال متحدث باسم الشركة لشبكة "سي إن إن" إن فرع ستاربكس المعني يقع داخل متجر "تارجت" وهذا يعني أن هذا الفرع يدار ويشغل تماما من قبل "تارجت".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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