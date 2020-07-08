الأسرى ينتفضون.. وفاة فلسطيني حُبس انفراديا 26 سنة في سجون الاحتلال

وقال نادي الأسير، في بيان، إن فلسطينيا ( 74 عاما) معتقلا منذ 26 عاما بتهمة قتل إسرائيلي توفي اليوم الأربعاء في المستشفى جراء معاناته مع المرض.

وذكر البيان أن سعدي الغرابلي من قطاع غزة المعتقل منذ عام 1994 بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد "استشهد صبيحة هذا اليوم في مستشفى كابلان الإسرائيلي".

وأضاف البيان، أن الغرابلي الذي نقل من السجن للمستشفى قبل عدة أيام واجه جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء على مدار سنوات اعتقاله، بأدوات وسياسات ممنهجة، مارستها إدارة سجون الاحتلال بحقه، وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني مسؤولية وفاة الغرابلي الذي واجه جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء على مدار سنوات اعتقاله.

وقال نادي الأسير إن "الإهمال الطبي المتعمد تسبب باستشهاد 69 أسيرا منذ العام 1967، من أصل 224 أسيرا قضوا داخل السجون الإسرائيلية".

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد في غزة قبل قليل حول استشهاد الأسير سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال pic.twitter.com/EclMeAbbxQ — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) July 8, 2020

والغرابلي هو ثاني أسير فلسطيني يقضى منذ بداية العام داخل السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الذي كان قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي وفاة الشاب نور البرغوثي- 23 عاما- في سجن النقب لأسباب لم تعرف.

وبحسب المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4700 أسير فلسطيني، بينهم نحو 170 طفلا و41 امرأة.

"شؤون الأسرى" تحذر

من ناحيته، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر في بيان من "استمرار مسلسل الإهمال الطبي في السجون الذي سيؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى المرضى الذين يتجاوز عددهم 700 أسير.

وطالب أبو بكر في بيان بضرورة "تحرك المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم بحق الأسرى.

وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بمدينة غزة تنديداً باستشهاد الأسير سعدي الغرابلي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال pic.twitter.com/AdpPgUsICy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 8, 2020

الأسرى غاضبون

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا إغلاق كافة الأقسام حدادا على روح الشهيد الأسير الغرابلي، واحتجاجا على سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.

وقال المكتب في بيان، إن تكبيرات الأسرى علت في كافة أقسام سجن النقب تعبيراً على حالة الغضب، مشيرا إلى أن الأسرى طالبوا في رسالة لهم الجميع وخاصة فصائل المقاومة بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة المرضى منهم وإطلاق سراحهم.

عاجل | مكتب إعلام الأسرى : الأسرى يقررون إغلاق كافة الأقسام في السجون حدادا على روح الشهيد الأسير سعدي الغرابلي، واحتجاجا على سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال .#إعلام_الأسرى #ثائرون_فلسطينيون — إعلام الأسرى (@AsraMediia) July 8, 2020

وأكد إعلام الأسرى أن الأسير الغرابلي من قطاع غزة عانى من الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال وأصيب بأمراض تمثلت بارتفاع السكر وضغط الدم وأورام في البروستات والمسالك البولية.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أن الجريمة بحق الأسير سعدي الغرابلي، لن تزيد المقاومة إلا إصرارًا على تحرير كافة الأسرى.

تصريح صحفي صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف الأسرى، تعقيباً على استشهاد الأسير البطل سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال..#إعلام_الأسرى #ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/9kaO5bmX3Z — إعلام الأسرى (@AsraMediia) July 8, 2020

وحمّل دودين، الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي، الذي تٌرك أعزلاً تحت آلة القتل والاهمال الطبي دون مراعاة لكبر سنه وحالته الصحية الصعبة.

وقال دودين إن هذه الجريمة النكراء تضاف لسجل الإجرام الأسود للكيان الصهيوني، والتي تعبر عن سياسة ممنهجة لقادة الاحتلال تنفذها بحق أسرانا الأبطال في السجون دون أي مراعاة للقانون الدولي أو حقوق الإنسان.