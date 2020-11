اعتقال مسؤول روسي كشف "سرا عسكريا" بشأن مصر (فيديو)

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الصحفي السابق المتخصص بالشؤون العسكرية إيفان سافرونوف نفى خلال التحقيقات نقل أسرار خاصة بالدولة الروسية لقوة أجنبية.

والعام الماضي، كان سافرونوف قد "كشف عن صفقة بيع مقاتلات روسية لمصر"، وبعدها تم حجب المقال وإجباره على ترك عمله كصحفي.

FSB agents arrested Russian space chief advisor and former journalist Ivan Safronov On July 7 on suspicion of state treason. Russian journalists are holding single picket protests outside the FSB building in Moscow

— The Moscow Times (@MoscowTimes) July 7, 2020