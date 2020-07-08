اعتقال مسؤول روسي كشف "سرا عسكريا" بشأن مصر (فيديو)

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الصحفي السابق المتخصص بالشؤون العسكرية إيفان سافرونوف نفى خلال التحقيقات نقل أسرار خاصة بالدولة الروسية لقوة أجنبية.

والعام الماضي، كان سافرونوف قد "كشف عن صفقة بيع مقاتلات روسية لمصر"، وبعدها تم حجب المقال وإجباره على ترك عمله كصحفي.

FSB agents arrested Russian space chief advisor and former journalist Ivan Safronov On July 7 on suspicion of state treason. Russian journalists are holding single picket protests outside the FSB building in Moscow Read more here: https://t.co/PbpCiKcEJZ pic.twitter.com/N6mnHKgacV — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 7, 2020

وكان سافرونوف يغطي الشؤون العسكرية لصحيفتين حكوميتين، ويواجه حال إدانته حكما بالسجن تصل مدته إلى عشرين عاما، ومن المتوقع ألا تكون محاكمته علنية نظرا لطبيعتها الحساسة.

واتهم الأمن الفيدرالي الروسي سافرونوف بالعمل لحساب جهاز مخابرات أجنبي لم يحدده، وقال "قام سافرونوف خلال تنفيذه مهام لصالح أجهزة مخابرات دول بحلف شمال الأطلسي بجمع أسرار ومعلومات عن التعاون العسكري الفني وبشأن الدفاع والأمن في الاتحاد الروسي وتسليمها لممثلي هذه الأجهزة".

اقتياد إيفان سافرونوف لجلسة استماع أمام المحكمة (رويترز)

وقال أوليغ إليسييف محامي سافرونوف إنه لم يتمكن من لقاء موكله.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا يعتقد بأن التهم متعلقة بعمل سافرونوف كصحفي.

الكشف عن صفقة بيع مقاتلات روسية لمصر

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد ذكرت العام الماضي، نقلا عن مصدر قضائي قوله إن الادعاء العام يريد إقامة دعوى قضائية مدنية ضد صحيفة كومرسانت لكشفها عن سر من أسرار الدولة لم يذكره.

وأشارت بوابة بل الإلكترونية في ذلك الوقت إلى أن مقالا عمل عليه سافرونوف قد اختفى بعد ذلك من على موقع الصحيفة.

وجاء في المقال، الذي ما زال غير متاح، أن مصر وقعت صفقة مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35 متعددة المهام.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مصر بعد ذلك بعقوبات إذا مضت قدما في الصفقة.

وقال سافرونوف إنه أُجبر على ترك العمل بالصحيفة العام الماضي بعدما عارضت دار النشر مقالا أشار فيه إلى أن فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي قد تترك منصبها.

ونفى متحدث باسم ماتفيينكو، التي ما زالت تشغل المنصب، التقرير في ذلك الوقت.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الفضاء إن سافرونوف لم يكن بوسعه الوصول إلى أسرار وإن القضية ليست مرتبطة بعمله في الوكالة.

Около здания ФСБ в Москве задержали журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко на пикете поддержку Ивана Сафроноваhttps://t.co/fphBDvT8rH pic.twitter.com/jkRNwUD8DM — МБХ медиа (@MBKhMedia) July 7, 2020

تضامن واعتقال صحفيين

أثار اعتقال سافرونوف مخاوف الصحفيين الروس من موجة قمع جديدة ضدهم، وقال العاملون في كومرسانت، إحدى الصحيفتين اللتين عمل فيهما، في افتتاحيتها إن المزاعم الموجهة ضده عبثية لأنه وطني حقيقي.

واحتج بعض زملاء سافرونوف السابقين من الصحفيين خارج مقر الأمن الفيدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للقبض على بعض الصحفيين المتضامنين مع سافرنوف، حيث ألقت السلطات الروسية القبض على الصحفية "إيلينا تشيرنينكو" و4 آخرين.

وكانت الشرطة قد صرحت بأنه تم القبض عليهم لعدم حصولهم على تصريح بالتظاهر إلى جانب توصياتها بعدم التجمع.