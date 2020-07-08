البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

إهانة وطرد.. أمريكية بيضاء تهاجم شابا من أصل أفريقي (فيديو)

المرأة تهاجم الشاب
المرأة تهاجم الشاب
8/7/2020

وقام أحد الأشخاص بمشاركة المقطع للسيدة العجوز وهي تقوم بتتبع الشاب ليقوم بترك المنطقة والابتعاد لكن الشاب قام بتوجيه السؤال للعجوز قائلا "لماذا تتابعيني وتطلبين مني الابتعاد عن هنا؟" دون رد منها.

وطالبت السيدة التي تصور المقطع بأن تتركه يمشي دون التعرض له، وحين التفتت إليها السيدة العجوز تفاجأت من قيامها بالتصوير موجهة لها الحديث "أراك تواجهين مشكلة في ذلك" لكنها ردت "لماذا لا تتركينه يمضي في الطريق مادام لم يتعرض لك".

لكن السيدة العجوز أرادت الاقتراب منها لكي تقوم بالحصول على المقطع أو إزالته لكنها ردت عليها قائلة "من الواضح أنك قمت بشئ لم تريدي لأحد أن يقوم بتسجيله".

https://twitter.com/averyrisch/status/1277398535973949440?ref_src=twsrc%5Etfw

جاء ذلك في إطار الإحتجاجات المُطالبة باستقالة عمدة المدينة بعد إعلانها أسماء المتظاهرين المُطالبين بحل جهاز الشرطة بالمدينة في بث تليفزيوني عام ما أدى إلى تلقيهم تهديدات بالقتل

وفي 25 مايو /أيار، اندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها، إثر وفاة مواطن أمريكي أسود من أصل أفريقي، هو جورج فلويد، بعدما جثم الشرطي ديريك تشوفن على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)