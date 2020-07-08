إهانة وطرد.. أمريكية بيضاء تهاجم شابا من أصل أفريقي (فيديو)

وقام أحد الأشخاص بمشاركة المقطع للسيدة العجوز وهي تقوم بتتبع الشاب ليقوم بترك المنطقة والابتعاد لكن الشاب قام بتوجيه السؤال للعجوز قائلا "لماذا تتابعيني وتطلبين مني الابتعاد عن هنا؟" دون رد منها.

Denver woman follows & harasses a black man saying "get out of here" pic.twitter.com/bxymdF8BRj — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 6, 2020

وطالبت السيدة التي تصور المقطع بأن تتركه يمشي دون التعرض له، وحين التفتت إليها السيدة العجوز تفاجأت من قيامها بالتصوير موجهة لها الحديث "أراك تواجهين مشكلة في ذلك" لكنها ردت "لماذا لا تتركينه يمضي في الطريق مادام لم يتعرض لك".

لكن السيدة العجوز أرادت الاقتراب منها لكي تقوم بالحصول على المقطع أو إزالته لكنها ردت عليها قائلة "من الواضح أنك قمت بشئ لم تريدي لأحد أن يقوم بتسجيله".

https://twitter.com/averyrisch/status/1277398535973949440?ref_src=twsrc%5Etfw

جاء ذلك في إطار الإحتجاجات المُطالبة باستقالة عمدة المدينة بعد إعلانها أسماء المتظاهرين المُطالبين بحل جهاز الشرطة بالمدينة في بث تليفزيوني عام ما أدى إلى تلقيهم تهديدات بالقتل.

وفي 25 مايو /أيار، اندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها، إثر وفاة مواطن أمريكي أسود من أصل أفريقي، هو جورج فلويد، بعدما جثم الشرطي ديريك تشوفن على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبا.