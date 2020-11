إهانة وطرد.. أمريكية بيضاء تهاجم شابا من أصل أفريقي (فيديو)

وقام أحد الأشخاص بمشاركة المقطع للسيدة العجوز وهي تقوم بتتبع الشاب ليقوم بترك المنطقة والابتعاد لكن الشاب قام بتوجيه السؤال للعجوز قائلا "لماذا تتابعيني وتطلبين مني الابتعاد عن هنا؟" دون رد منها.

Denver woman follows & harasses a black man saying "get out of here" pic.twitter.com/bxymdF8BRj

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 6, 2020