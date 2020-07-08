ألمانيا تدعو الليبيين لجعل سرت والجفرة "منزوعة السلاح"

وقال ماس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إنه مضى 6 أشهر على مؤتمر برلين لكن الوضع يزداد سوءًا في ليبيا مع كل أسبوع يمر، كما أن جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) لم تُوقف الحرب المستمرة هناك.

وأضاف أنه في وقت أغلق فيه العالم أبوابه بسبب الجائحة، إلا أن تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب استمر إلى ليبيا، و"حان وقت وقف هذه المهزلة في ليبيا".

وطالب بإنهاء التدخل الخارجي في ليبيا، مضيفا: "هذا يعني عدم إرسال المزيد من الطائرات والدبابات والسفن المحملة بالأسلحة"، وأضاف وزير الخارجية الألماني "سنستخدم جميع الإجراءات التي بحوزتنا بما فيها العقوبات؛ لمنع تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للقوى الخارجية".

ودعا الأطراف الليبية إلى الشروع بالمفاوضات دون المزيد من التأخير، مضيفًا أن تجريد السلاح من سرت والجفرة يمكن أن يشكل أول خطوة لتحقيق ذلك، داعيًا جميع الأطراف في ليبيا إلى التوحد خلف هذه الفكرة.

وفي السياق، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليًّا)، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من المدنيين إثر انفجار لغم بهما، زرعته مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوب طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره مركز الطب الميداني والدعم، التابع لحكومة الوفاق، وقال البيان: "إصابة اثنين جراء انفجار لغم، الثلاثاء، بمنطقة عين زارة (جنوبي طرابلس)، أحدهما من العمالة الوافدة".

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في بيان، مقتل وجرح 138 شخصًا في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها قوات حفتر.

وبالتزامن، وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا حفتر في مدينة ترهونة وجنوبي العاصمة طرابلس.

وإلى جانب الألغام، اكتُشفت مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مئتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

النفط الليبي ومليشيا حفتر

من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الأربعاء، إن حرس المنشآت النفطية (ميليشا حفتر) منعوا ناقلة تابعة للمؤسسة، من تحميل النفط الخام من ميناء السدرة النفطي (شمال).

يأتي ذلك، بعد ساعات من دعوة المؤسسة جميع الأطراف الليبية، إلى دعمها والسماح لناقلة في وضع الاستعداد، بمنطقة المخطاف بميناء السدرة، ببدء تحميل النفط الخام من خزانات الميناء.

وذكرت المؤسسة في بيان، أنها حاولت إجراء العمليات الفنية لتحميل ناقلة النفط الخام "دلتا أوشن" في ميناء السدرة النفطي؛ "وللأسف، لم يسمح حرس المنشآت النفطية للناقلة بدخول الميناء".

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله "إننا مستعدون لاستئناف تصدير النفط على الفور.. نجدد دعوتنا مرة أخرى لجميع الأطراف، تسهيل عملنا"، مشيرًا إلى استمرار مشاورات المؤسسة مع جميع الأطراف؛ لإيجاد طرق للمضي قدمًا بما يضمن سلامة العاملين ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

ويستدعي سوء الأوضاع المالية في ليبيا، استئناف الإنتاج والتصدير النفطي، تجنّبًا لانهيار أكبر في المالية العامة للبلاد، التي تواجه غلقًا للحقول والموانئ، من جانب حفتر، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق، كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وقالت المؤسسة في بيان منفصل، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج "في أقرب وقت ممكن"؛ لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة من المزيد من التدهور.

ويتبع الميناء لامتياز الواحة والذي تتوزع ملكيته بين المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 59.18 بالمئة، وشركات "توتال" الفرنسية بنسبة 16.33 بالمئة، و"كونوكو فيليبس" بنسبة 16.33 بالمئة، و"هيس" بنسبة 8.16 بالمئة.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميًّا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألف برميل، حاليًّا.

وشنت مليشيا حفتر، وبدعم من دول عربية وأوربية، عدوانًا على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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