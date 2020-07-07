"نفسي أشوفك دكتورة".. رسالة مصري لطفلته قبل وفاته بكورونا (فيديو)

وقال مجدي لابنته قبل وفاته بأيام "يا سدن، أنا أكتر واحد في كل العالم بيحبك، أنا نفسي أشوفك دكتورة كبيرة، أنا بعمل اللي عليا يا بنتي، عشان أفضل معاكي ف الدنيا بس".

وتابع "يا حبيبتي لو مقدرتش أكسب المرض، خلاص آسف والله، اسمعي كلام ماما وأهلها وأوعي تبعدي عن أهل بابا يا حبيبتي… ملحقتش أعملك مستقبل بس حب الناس أقوى".

وكان محمد مجدي أُصيب بفيروس كورونا ونُقل إلى مستشفى عزل كفر الزيات بمحافظة الغربية شمالي مصر، طالبًا الدعاء من الجميع.

وكتب "ادعوا لي محتاج دعوه كل واحد فيكم ادعولي، اخلصو ليا في الدعاء، ماليش غير ربنا، صلو قيام الليل وادعوا لي لو غالي عليكم ادعوالي… يااااارب…".

لكن حالة الشاب المصري الصحية تدهورت، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، ثم تُوفي بعدها بأيام.

وخيمت حالة من الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك بسبب وفاة الشاب جراء الوباء.

وفي السياق نفسه يستمر الوباء في حصد أرواح العشرات في مصر يوميا لاسيما الأطباء حيث أعلنت نقابة الأطباء منذ قليل عن وفاة الطبيب رقم 101 بفيروس كورونا، وهو الدكتور عبد الجواد السيد سعد، الأستاذ بمعهد الكبد بمحافظة المنوفية.

كما أعلنت النقابة أيضا عن وفاة الدكتور محمد سامي برغوث، الضحية رقم 100، مدرس مساعد طب الأطفال جامعة طنطا، إثر إصابته بفيروس كورونا بعد نقله إلى العناية الحرجة.

ورغم كل ما يعانيه أطباء مصر من إصابات ونسبة وفيات كبيرة في صفوفهم، نتيجة ضعف الإمكانيات ونقص المستلزمات الوقائية بحسب نقابة الأطباء المصرية، فإن من يطالب بحقوقهم يتعرض للقمع الأمني من قبل السلطات المصرية مثلما حدث للطبيب أحمد صفوت.

حيث أكد أمين عام نقابة الأطباء المصرية اعتقال وحبس طبيب العناية المركزة بمستشفى معهد ناصر أحمد صفوت 15 يومًا على ذمة قضية أمن دولة بعد مطالبته بحقوق الأطباء وانتقاده التعنت ضدهم، وذلك بعد اختفائه قسريا لأسبوع.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع الطبيب المصري المعتقل، وتصدر وسم #الحرية_لأحمد_صفوت موقع تويتر في مصر.

ولم يسلم أفراد الطواقم الطبية كذلك من الفيروس حيث أصيب العشرات منهم، وقضى بعضهم، آخرهم سائق الإسعاف وليد عبد الباسط من محافظة الدقهلية، ومحمد الموجي فني التحاليل بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة.

غير أن الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة المصرية سجلت أمس انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وفي حالات الوفاة أيضا.

وقال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة عوض تاج الدين في نصريحات متلفزة إن "أزمة كورونا تمت السيطرة عليها بفضل المستشفيات والحكومة، لكن أنوه على أنه ما زالت هناك حالات وإصابات جديدة".

وأعلنت زارة الصحة أمس تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 79 حالة، ليترفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في مصر إلى76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.