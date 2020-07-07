ناشطة سعودية: "إسرائيل ليست عدوة.. هم ناس حلوين" (فيديو)

وأوضح الصحفي الإسرائيلي المختص بالشأن العربي، روعي كيس، أن الناشطة سعاد الشمري، أجرت مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية.

وقالت الشمري في مقطع فيديو موثق: "أتمنى أن نبدأ التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي اليوم قبل غد"، مضيفة: "إسرائيل ليست عدوتنا، إيران مثلًا عدوتنا".

#شاهدوا الناشطة السعودية البارزة@SouadALshammary في مقابلة خاصة مع قناة "كان" العبرية:

"أتمنى أن يبدأ التعاون بين #اسرائيل و #السعودية فورا". وأضافت الشمري في حديثها مع مراسلنا @kaisos1987: إسرائيل ليست عدوا للسعودية حيث لقبت إسرائيل ب"ناس حلوين" على تدمير المنشآت الإيرانية. pic.twitter.com/3fGXqaO3HT — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) July 7, 2020

كما وصفت إسرائيل بـ"الناس الحلوين" في تعقيبها على تدمير المنشآت الإيرانية. قائلة: "إذا كان خلف التفجيرات ناس حلوين مثلكم، فـ "جو أهيد"، ما توقفوها".

وطالب مغردون بمحاسبة الشمري على تصريحاتها، ووصفوها بأنها "تروج للمشروبات الكحولية والمخدرات وللتطبيع أيضًا"، وأنها تعكس وجه السعودية في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

עוד מעט ב-#חדשות_הלילה עם @romy1n שיחה עם סועאד א-שאמארי, פעילת זכויות נשים וותיקה בממלכה על התפקיד שלוקחת האישה במאבק בנגיף קורונה שממשיך להכות בסעודיה, על המינוי התקדימי של אישה לנשיאת אוניברסיטה מעורבת וגם על היחסים עם ישראל והפיצוצים המסתוריים לאחרונה באיראן @SouadALshammary https://t.co/GvPa0rmmL8 pic.twitter.com/eWuRtNDmyo — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 6, 2020

وبعد توليه ولاية العهد عمل الأمير محمد بن سلمان على تعزيز العلاقات مع إسرائيل.

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا بينهما، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في مناسبة عدة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

المتصهينة #سعاد_الشمري لقناة صهيونية:

= أتمنى أن يبدأ التعاون بين #السعودية وإسرائيل فورا

= إسرائيل ليست عدوا للسعودية

= الإسرائيليون "ناس حلوين" ! يجب محاسبة هذه المتصهينة.. فلا مكان للمطبعين بيننا#التطبيع_خيانة #سعوديون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/4BFhaBFLSR — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) July 7, 2020

ودومًا ما تقابلها موجة غضب من الشارع العربي الذي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

قبّح الله هذا الوجه العفن.. المتصهينة السعودية سعاد الشمري

في لقاء مع قناة إسرائيلية

تقول: #إسرائيل ليست عدوا #للسعودية

وتطالب ببدء التعاون بينهما

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ابن سلمان اعتقل كل من يرفض التطبيع

وأطلق هؤلاء الخونة ليلمعوا الصهاينة ويدعوا للتطبيع مع الصهاينة المحتلينpic.twitter.com/VWr0GbDlT2 — نحو الحرية (@hureyaksa) July 7, 2020

اسمعوا هذا المقطع لتعلموا من يحكم #بلاد_الحرمين اليوم . اسمعوا جيدا ولا تنصدموا pic.twitter.com/RxrI5Cnuj7 — محمد هنيد (@MohamedHnid) July 7, 2020

https://twitter.com/alik7peskov/status/1280473145384861696?ref_src=twsrc%5Etfw