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سياسة|مصر

مصر.. التحفظ على صفوت الشريف أشهر وزراء إعلام مبارك

الحكم بالسجن 3 سنوات على صفوت الشريف أبرز وزراء الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
الحكم بالسجن 3 سنوات على صفوت الشريف أبرز وزراء الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
7/7/2020

ووفق وسائل إعلام محلية بمصر، حددت محكمة النقض، جلسة 15 سبتمبر/أيلول المقبل، لصدور حكم نهائي على الشريف في الطعن على حكم سجنه بقضية "فساد مالي".

وأوضحت أن أجهزة الأمن تحفظت على الشريف، وجرى ترحيله إلى السجن، لحين انعقاد جلسة الطعن على حكم سابق ضده بالسجن؛ إثر إدانته بـ"تحقيق كسب غير مشروع"، وفق المصدر ذاته.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، على صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات والغرامة 99 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) لإدانته في القضية ذاتها.

والشريف (87 عاما) وزير الإعلام والرئيس السابق لمجلس الشورى (الشيوخ)، وأحد أبرز المقربين من مبارك والمسيطرين على الحياة السياسية لأكثر من 25 عاما بمصر.

وواجه الشريف وعدد من مسؤولي عهد مبارك، اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، عقب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت برأس النظام بعد نحو 30 عاما من حكمه للبلاد.

قبل أن يتم لاحقا تبرئه غالبيتهم أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، وهو ما انتقدته المعارضة، بينما تشدد السلطات على "استقلالية" القضاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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