محكمة إسرائيلية تسمح بتجريف مقبرة إسلامية في يافا

وألزمت المحكمة الهيئة الإسلامية بدفع مبلغ 7500 شيقل (نحو 2175 دولارا) لبلدية تل أبيب- يافا، ولما يسمى صندوق تطوير تل أبيب، لتغطية النفقات القانونية.

ويسمح القرار للبلدية الإسرائيلية باستئناف أعمال تجريف المقبرة، التي سبق وفجّر الشروع فيها احتجاجات من قبل السكان العرب الشهر الماضي.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت المحكمة قرارا بالوقف المؤقت لأعمال البناء في المقبرة، لحين حصول البلدية على ترخيص بناء جديدة، لكن المواطنين يطالبون بإلغاء المشروع نهائيا.

وتقع مقبرة الإسعاف شمالي مدينة يافا، ويعود عمرها إلى مئات السنين.

وتقع مدينة يافا ضمن بلدية "تل أبيب- يافا" إحدى المدن المختلطة (يسكنها عرب ويهود)، وتعد واحدة من ضواحي تل أبيب الأربعة الثانوية.