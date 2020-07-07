البث الحي
سياسة

محكمة إسرائيلية تسمح بتجريف مقبرة إسلامية في يافا

صورة أرشيفية لاقتحام سابق لمقبرة الإسعاف الإسلامية في يافا
صورة أرشيفية لاقتحام سابق لمقبرة الإسعاف الإسلامية في يافا
7/7/2020

وألزمت المحكمة الهيئة الإسلامية بدفع مبلغ 7500 شيقل (نحو 2175 دولارا) لبلدية تل أبيب- يافا، ولما يسمى صندوق تطوير تل أبيب، لتغطية النفقات القانونية.

ويسمح القرار للبلدية الإسرائيلية باستئناف أعمال تجريف المقبرة، التي سبق وفجّر الشروع فيها احتجاجات من قبل السكان العرب الشهر الماضي.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت المحكمة قرارا بالوقف المؤقت لأعمال البناء في المقبرة، لحين حصول البلدية على ترخيص بناء جديدة، لكن المواطنين يطالبون بإلغاء المشروع نهائيا.

وتقع مقبرة الإسعاف شمالي مدينة يافا، ويعود عمرها إلى مئات السنين.

وتقع مدينة يافا ضمن بلدية "تل أبيب- يافا" إحدى المدن المختلطة (يسكنها عرب ويهود)، وتعد واحدة من ضواحي تل أبيب الأربعة الثانوية.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)