"لموا كلابكم يا فندم".. صرخة أرملة مصرية يبتزها "خفير شرطة" جنسيا (فيديو)

وقالت الأرملة الشابة "أنا علا حسن إبراهيم إبراهيم الأمير من قرية تابعة لمركز المنزلة محافظة الدقهلية (شمالي مصر). أتقدم بشكوى ضد عمرو الباز محمد شحاتة خفير نظامي بمركز شرطة المنزلة الجديدة".

وأضافت "أنا أرملة وأختي مطلقة مستأجرين شقة وعايشين باحترامنا وليس معنا أحد وبنربي طفلين والناس بتعطف علينا. منذ 6 أشهر وهذا الخفير يحاول إقامة علاقة محرمة معنا أو يبهدلنا".

واستطردت "يوم 24 يونيو/حزيران الماضي تهجم علينا في منتصف الليل بهدف اغتصابنا، وحينما قاومناه جذبنا إلى الشارع واعتدى علينا بالضرب وجردنا من ملابسنا، وجرح أختي في رأسها".

وتابعت "أختي الآن محجوزة في المركز مش عارفة أوصلها ومش عارفة بيتعمل فيها إيه؟ ومصابة في رأسها وبتموت ورافضين يعملوا لها تقرير طبي".

لم كلابك عننا يا افندم ?? دوله المماليك ?⁦?️⁩ Posted by ‎سرحان عبدالبصير‎ on Thursday, 2 July 2020

ومضت قائلة "مش عارفه أعيش في بلدي بأمان"، وتساءلت "لو كنت عايشة في دولة تانية كان هيتعمل فيا كده؟".

وقالت "أناشد وزير الداخلية أنا عايزة حقي، لم كلابك يا فندم، لما انتو الحكومة وبتعملوا فينا كده نلجأ لمن؟".

وأضافت "مركز شرطة المنزلة كله فساد، المباحث والمأمور لم ينصفونا وقالوا: دا الراجل بتاعنا وهو غفير نظامي، أمال لو كان رتبة أعلى من كده كانوا حيعملوا فينا إيه؟".

وتابعت "حينما ذهبت لتقديم شكوى لاختفاء أختي، قال لي أنا لسه عايزها والنوباتجية كلها بتغتصبها وشبعانة منها، ارضيني أنا والنوباتجية، أنا الحكومة، أنا عمرو بيه يا بنت ستين …، مش حسيبك في البلد إلا لما ترضيني".

وناشدت الرأي العام قائلة "أنا عايزة حقي، شوية غفر كلاب بيتحكموا فينا، عايزني أروح وأمشي معاه في الحرام علشان يطلع أختي؟".

وقالت "أناشد وزير الدفاع أناشد السيسي، ليس لي أخ أو أب أو أم، أنا لوحدي وطفلي أنا بأناشد أعلى السلطات لتحميني. هو ما ينفعش أعيش شريفة في الدنيا لموا كلابكم عنا".

وخاطبت الحكومة قائلة "تحاولون تحسين موقفكم مع الشعب، ييجي شوية غفر يبوظوا الدنيا، وتساءلت: أين القانون الذي يحمينا، أنا مواطنة أذهب لعمل محضر يطردوني من المركز راجعوا كاميرات المراقبة الموجودة بالقسم".

وتساءلت "أين مأمور المركز؟ أين المباحث؟ هل لأنه يعمل سائق لرئيس المباحث يعمل في الغلابة كده؟ هل لو كان لي قريب في الداخلية لو كان أبي صول كان هيتعمل فيا كده؟ هو علشان غلبانة يضيع شرفي؟".

وناشدت الرئيس "ارضوا ربنا فينا بنربي طفلين أيتام، الدنيا جاية علينا الحكومة كمان حتيجي علينا؟ وصلوني لحد ياخد حقي أنا واحدة عايزة تعيش بشرفها وأربي ابني، أنا مش هاسكت وهبلغ الرأي العام. بترضوا كلابكم بينا علشان احنا غلابة بترمولهم عظمة؟".

وصرخت "أنا عايزة الفيديو يوصل للسيسي علشان يشوف الناس الغلابة بيتعمل فيها إيه. وأضافت مش كفاية اللي احنا فيه وراضيين وساكتين وبناكل عيشنا بعرق جبينا، هنبيع شرفنا كمان علشان نرضي الحكومة اعتبرني بنتك عاملوا ربنا فينا".