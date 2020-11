كورونا: رئيس البرازيل يخضع للفحص وأمريكا لا تزال "غارقة" في الخطر

وطالما هوّن بولسونارو من تأثير الفيروس رغم أن البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا من الفيروس في العالم، إذ سجلت ما يربو على 1.6 مليون إصابة مؤكدة و65 ألف حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة، في حين قال مكتب الرئاسة في بيان إن الرئيس في منزله "بصحة جيدة".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حضر بولسونارو بعض الأحداث وخالط بشكل وثيق سفير الولايات المتحدة في البراز خلال احتفالات الرابع من يوليو تموز.

وقالت السفارة الأمريكية في برازيليا على تويتر إن السفير تود تشابمان تناول الغداء في الرابع من يوليو تموز مع بولسونارو وخمسة وزراء وإدواردو نجل الرئيس.

وقالت السفارة إن السفير لم تظهر عليه أي أعراض لكنه سيخضع للاختبار و"يتخذ الإجراءات الاحترازية".

وسجلت البرازيل في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة فضلا عن 65487 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة هناك تسجيل 20229 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، إضافة إلى 620 وفاة.

وقال المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأمريكي أنتوني فاوتشي يوم الاثنين إن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة "ليس جيدا حقا" و"وضع خطير علينا معالجته على الفور".

وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أوضح فاوتشي أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض دون أن تصل أبدا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.

فاوتشي هو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا. وقال إنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.

COVID-19 has literally hit home. I have had NO symptoms and have tested positive.

— Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) July 6, 2020