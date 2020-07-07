قتلوه دهسا.. مصري بالكويت يدفع حياته ثمنا لشهامته وإتقان عمله

وفوجئ عادل حلمي مؤنس، 35 عاما، أثناء وجوده بالمزرعة بمجموعة من اللصوص يحاولون سرقة بعض من محتوياتها، فقام بمحاولة التصدي لهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار، ودهسوه بالسيارة أثناء هروبهم، مما أدى إلى مقتله.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين أهالي قريته "ميت الخولي"، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، بعد وصول خبر مقتله.

ونقلت صحف مصرية عن محمد رمزي، عم المجني عليه قوله "علمنا من بعض العاملين بالكويت بمقتل ابن شقيقي وهو يعمل نجار مسلح أثناء عمله بمزرعة بمنطقة الوفرة بالكويت، وحكى لنا زملاؤه أنه فقد حياته أثناء دفاعه عن المزرعة ومنع محاولة سرقتها".

وأضاف "زملاء عادل حكوا لنا أنه في تمام الساعة الرابعة صباح الأحد الماضي وأثناء توجهه إلى عمله بمزرعة عمر حمدان في منطقة الوفرة بالكويت شاهد مجموعه من اللصوص يقومون بسرقة حديد من المزرعة بسيارة لوري، فهجم عليهم وحاول الإمساك بالسيارة أثناء هروبها وأثناء محاولته الصعود للسيارة لإجبارهم على التوقف سقط تحت العجلات الخلفية ودهسته السيارة وفر اللصوص هاربين ونقله زملاوه للمستوصف إلا أنه توفي في الطريق".

وتابع "تواصلنا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوزارة بدورها تواصلت بدولة الكويت لمعرفة ما حدث تفصيلا وتبين انه تم عمل محضر بالواقعة رقم 32 لسنة 2020 جنح الوفرة بالكويت، إلا أنه لم يتم القبض على الجناة إلى الآن".

واستدرك "والدته في حالة يرثى لها منذ علمها بالحادث لأنه ابنها الوحيد، ولديها بنتان، وتزوج ابنها الراحل منذ عام فقط وسافر بعد الزواج بشهر وزوجته أنجبت له طفلة اسمها نور الهدى وعمرها 3 أشهر فقط وللأسف لم يرها، وكان يستعد للحصول على إجازته السنوية لرؤية ابنته لأول مرة ولكنه للأسف سيعود في صندوق غدا الثلاثاء لدفنه بمقابر أسرته".