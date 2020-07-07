البث الحي
سياسة

في تطور خطير.. منظمة الصحة: أدلة على انتقال كورونا في الهواء

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
7/7/2020

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة بينيديتا أليغرانزي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نقر بأن أدلة تظهر في هذا المجال وبالتالي يجب أن نكون منفتحين لهذا الاحتمال وأن نفهم انعكاساته".

وأضافت "لا يمكن استبعاد احتمال انتقال (الفيروس) من طريق الجو في الأماكن العامة المزدحمة بشكل خاص. يجب أن يتم جمع الأدلة وتفسيرها". وأوصت أليغرانزي بـ"تهوية فعالة في الأماكن المغلقة وتباعد جسدي". وتابعت "عندما لا يكون ذلك ممكناً، نوصي بوضع الكمامة".

والإثنين، دعت مجموعة من 239 عالماً دولياً السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية إلى "الاعتراف باحتمال انتقال عدوى كوفيد-19 بالجو"، في مقال نُشر في مجلة "كلينيكال إينفكشوس ديزيزس" التابعة لجامعة اكسفورد.

واتُهمت منظمة الصحة العالمية، التي تعرّضت لانتقادات لتأخرها بالتوصية بوضع الكمامات، برفضها الاعتراف بتزايد المؤشرات الى انتقال الفيروس، الذي أودى بأكثر من 500 ألف شخص في العالم، في الهواء.   

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في المؤتمر الصحفي إن انتشار "الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد".

وأضاف "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع" مذكراً بأن 11,4 مليون إصابة سُجلت في العالم إضافة إلى أكثر من 535 ألف وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)