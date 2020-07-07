شوم وأحذية وصراخ.. فيديو صادم لشجار عنيف داخل مسجد في مصر

وأظهر الفيديو المتداول أحد الأفراد يحمل عصا الشومة، ويهاجم أشخاصًا موجودين داخل مسجد "الصحابة" بمنطقة المعادي، وطالبهم بالخروج فورًا منه.

وتخلل الفيديو ظهور أشخاص بأحذيتهم داخل المسجد إلى جانب الصراخ وترديد الشتائم والسباب.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل المصرية، وسادت حالة عامة من الاستياء والسخط بين الناشطين لما يمثله هذا الشجار من انتهاك لحرمة بيوت الله، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق.

و قال وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، خالد خضر، في بيان على موقع الوزارة، إن الزاوية محل الفيديو المشار إليه ليست مفتوحة للصلاة.

وتابع "وقد تم فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة، وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء".

وأضاف "حدث خلاف بين بعض الأهالي، لأمور لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين".

وتابع "حررت إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة محضرًا تجاه المتجاوزين… مع إعادة غلق الزاوية". وتم القبض على 7 أشخاص في تلك الواقعة.