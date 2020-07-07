خبيرة بالأمم المتحدة: قتل قاسم سليماني "غير قانوني"

ونفذت طائرات أمريكية مسيرة عملية قتل سليماني في بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني العام الجاري وكادت تشعل حربا كبرى في المنطقة.

وخلصت الخبيرة الأممية المتخصصة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى أن العملية كانت "عملية قتل تعسفية" انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.

وكتبت أن الولايات المتحدة لم تقدّم أدلة على أن التخطيط كان جاريا لاعتداء وشيك على مصالحها، وهو ما كان مبرر واشنطن لاغتيال سليماني.

ولا تعبر الخبيرة الحقوقية المستقلة عن الأمم المتحدة لكنّها تقدم استنتاجات تقاريرها للمنظمة الدولية.

ومن المقرر أن تقدّم تقريرها بشأن عمليات القتل الموجّهة باستخدام طائرات مسيرة مسلحة، والذي يتطرق نحو نصفه إلى قضية سليماني، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة الخميس المقبل.

وانسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان الأممي في عام 2018.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقتل سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

وقال ترمب حينها إن سليماني كان "أكبر إرهابي في العالم" وكان من الواجب "القضاء عليه منذ زمن طويل".

كما أسفرت الضربة عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقالت كالامارد في تقريرها إنه "في ضوء الأدلة التي قدّمتها الولايات المتحدة حتى اليوم، فإن استهداف الجنرال سليماني ومقتل مرافقيه يعد عملية قتل تعسفية تتحمّل الولايات المتحدة مسؤوليتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي".

"لا أدلة" على هجوم وشيك

ورأت أن الضربة شكلت انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة في ظل "عدم تقديم أدلة كافية على هجوم مستمر أو وشيك".

وأضافت كالامارد "لم تقدم أدلة على أن الجنرال سليماني كان يخطط على وجه الخصوص لهجوم وشيك على المصالح الأمريكية خصوصا في العراق والتي كانت ستستدعي تحرّكا فوريا لتكون مبررة".

وتابعت "لم تقدم أدلة على أنه كان من الضروري تنفيذ ضربة بطائرة مسيّرة في بلد ثالث أو أن الضرر الذي تم التسبب به لهذه الدولة متناسب مع الأضرار التي يفترض أنه تم تجنّبها".

وقالت إنه بينما "كان سليماني مسؤولا عن استراتيجية إيران العسكرية وأعمال (ارتكبت) في سوريا والعراق، إلا أنه نظرا لغياب أي تهديد فعلي ووشيك لحياة (أشخاص)، فإن التحرّك الذي قامت به الولايات المتحدة كان غير قانوني".

ونددت إيران بشدة باغتيال سليماني، الذي كان يقود فيلق القدس المكلّف بعمليات الحرس الثوري الإيراني الخارجية.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ بالستية على جنود أمريكيين متمركزين في قاعدة عين الأسد في غرب العراق. ولم يسفر الهجوم عن مقتل أي منهم، إلا أن عشرات تعرّضوا لارتجاج في الدماغ.

وتناول تقرير كالامارد عمليات القتل المتعمد بواسطة الطائرات المسيّرة بدون طيار، في ضوء انتشار استخدام هذه الطائرات وتطوير قدراتها على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويقدم التقرير توصيات تهدف لتنظيم استخدام الطائرات المسيّرة وتعزيز المساءلة.

وأوضحت كالامارد أنه في حين أن وقائع مثل مقتل سليماني والضربة التي استهدفت منشآت تكرير النفط في السعودية في سبتمبر/أيلول العام الماضي أسفرت عن ردود فعل سياسية قوية، "فإن الغالبية العظمى من عمليات القتل المتعمد بالطائرات المسيّرة تخضع لقليل من التدقيق العام".

وأضافت أن تقنيات الطائرات المسيّرة وهجماتها تشكل تحديات أساسية للمعايير القانونية الدولية.