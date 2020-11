تقرير: شبكة كتّاب وهميين حرضت ضد قطر وتركيا بعشرات المقالات

ووفق مقال الديلي بيست فإن أفراد هذه الشبكة هم عملاء من العراق ولبنان كتبوا عشرات المقالات أغدقوا فيها بالثناء على دولة الإمارات، وحرضوا ضد دولة قطر وقناة الجزيرة وتركيا وإيران.

وأقدم موقع تويتر على إزالة حسابات هذه الشخصيات نفسها بعد اكتشاف زيفها.

واستهدفت هذه الشبكة نشر تغريدات ووضع مقالات تنتقد قطر، وتدعم فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران عبر وسائل إعلام أمريكية محافظة مثل هيومن إيفينتس وذي بوست ميلينيال وواشنطن إجزامينر، وصحف إسرائيلية مثل جيروزاليم بوست، وموقع قناة العربية، وصحف آسيوية مثل ساوث تشاينا مورنينج بوست.

لكن صحفا أمريكية أقدمت على حذف مقالات لبعض هذه الشخصيات الزائفة مثل صحيفة الواشنطن إجزامينر بعدما تبين لها زيف المصدر.

An update: The Washington Examiner quietly removed the propaganda op-ed written by a fake persona with phony credentials. https://t.co/pif7A9Odxj pic.twitter.com/7V2c3hVoEE

— Andrew Kirell (@AndrewKirell) July 7, 2020