بعد أسابيع من تشييع جثمانه.. يمني يلتقي بأسرته مجددا (فيديو)

وقال أحد أقرباء النفيعي في منشور له على حسابه على فيسبوك "بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط رأسه عاد ولد عمي الأستاذ علي مهدي النفيعي سليمًا معافى يارب سترك دائم".
https://twitter.com/6addam7/status/1280196667850055683?ref_src=twsrc%5Etfw
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
https://twitter.com/hafedmorad/status/1280118207358078978?ref_src=twsrc%5Etfw
وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّب في وفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.
علي مهدي النفيعي
بعد شهر من قيام مليشيات الحوثي تشييعه ودفن جثته
عاد إلى أهله
ياترى من شيعوا ومن دفنوا pic.twitter.com/o4urAiWusf
— عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) July 6, 2020
#ريمة
عودة الاستاذ علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في محافظة الجوف
الحوثيون سلموا لأهله جثة ممزقة الأشلاء وزعموا أنها جثته وقاموا بعمل مراسيم التشييع وبثوا تقريراً لجنازته في قناتهم. pic.twitter.com/4gwxWt6AhA
— صالح محفل 🇾🇪 (@saleh_mahfal) July 6, 2020
فوجئت أسرة واقارب علي مهدي النفيعي من أبناء محافظة ريمه يوم امس بعودته سالم معافى بعد شهر من تشييعه على أساس انه قتل في…
Posted by محمدعلي المصنعي on Monday, 6 July 2020
عودة المدعو علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في…
Posted by سعد يحيى القاعدي on Monday, 6 July 2020