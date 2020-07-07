بعد أسابيع من تشييع جثمانه.. يمني يلتقي بأسرته مجددا (فيديو)

وقال أحد أقرباء النفيعي في منشور له على حسابه على فيسبوك "بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط رأسه عاد ولد عمي الأستاذ علي مهدي النفيعي سليمًا معافى يارب سترك دائم".

https://twitter.com/6addam7/status/1280196667850055683?ref_src=twsrc%5Etfw

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

https://twitter.com/hafedmorad/status/1280118207358078978?ref_src=twsrc%5Etfw

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّب في وفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.

علي مهدي النفيعي

بعد شهر من قيام مليشيات الحوثي تشييعه ودفن جثته

عاد إلى أهله

ياترى من شيعوا ومن دفنوا pic.twitter.com/o4urAiWusf — عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) July 6, 2020

#ريمة

عودة الاستاذ علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في محافظة الجوف

الحوثيون سلموا لأهله جثة ممزقة الأشلاء وزعموا أنها جثته وقاموا بعمل مراسيم التشييع وبثوا تقريراً لجنازته في قناتهم. pic.twitter.com/4gwxWt6AhA — صالح محفل 🇾🇪 (@saleh_mahfal) July 6, 2020

فوجئت أسرة واقارب علي مهدي النفيعي من أبناء محافظة ريمه يوم امس بعودته سالم معافى بعد شهر من تشييعه على أساس انه قتل في… Posted by ‎محمدعلي المصنعي‎ on Monday, 6 July 2020