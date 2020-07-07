البث الحي
سياسة

بعد أسابيع من تشييع جثمانه.. يمني يلتقي بأسرته مجددا (فيديو)

الشهيد الحي
الشهيد الحي
7/7/2020

وقال أحد أقرباء النفيعي في منشور له على حسابه على فيسبوك "بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط رأسه عاد ولد عمي الأستاذ علي مهدي النفيعي سليمًا معافى يارب سترك دائم".

https://twitter.com/6addam7/status/1280196667850055683?ref_src=twsrc%5Etfw

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية. 

https://twitter.com/hafedmorad/status/1280118207358078978?ref_src=twsrc%5Etfw

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّب في وفاة المئات، في وقت يعيش  فيه  ملايين السكان على حافة المجاعة.

فوجئت أسرة واقارب علي مهدي النفيعي من أبناء محافظة ريمه يوم امس بعودته سالم معافى بعد شهر من تشييعه على أساس انه قتل في…

Posted by ‎محمدعلي المصنعي‎ on Monday, 6 July 2020

عودة المدعو علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في…

Posted by ‎سعد يحيى القاعدي‎ on Monday, 6 July 2020

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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