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الموت الأسود: منظمة الصحة تفاجئ العالم حول خطورة الطاعون الدبلي

القس توماس غرونر يحمل كتابا مسجل فيه أسماء ضحايا الطاعون الأسود في القرن ال17
القس توماس غرونر يحمل كتابا مسجل فيه أسماء ضحايا الطاعون الأسود في القرن ال17
7/7/2020

وأصدرت السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيرا يوم الأحد وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه في أن تكون حالة إصابة ب" طاعون دبلي".

وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية للأمم المتحدة بجنيف "نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر من كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية".

وأضافت "في الوقت الراهن لا نعتبره أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص".

الموت الأسود

والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.

حالات الطاعون مألوفة في الصين بالرغم من أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد.. وسجلت الصين 26 حالة إصابة و11 حالة وفاة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

وحذرت مجموعة من الخبراء في تقرير نشر، الاثنين، من أن العالم يشهد تزايدا في الأمراض حيوانية المنشأ والتي تنتقل من حيوانات إلى البشر، ومن أمثلتها فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت إدارة البيئة بالأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية إن حالات الإصابة بفيروس الإيبولا و"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" و"حمى غرب النيل والوادي المتصدع" كانت أمثلة أخرى على الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تظهر بسبب تدهور البيئة الطبيعية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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