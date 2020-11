الموت الأسود: منظمة الصحة تفاجئ العالم حول خطورة الطاعون الدبلي

وأصدرت السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيرا يوم الأحد وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه في أن تكون حالة إصابة ب" طاعون دبلي".

وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية للأمم المتحدة بجنيف "نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر من كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية".

وأضافت "في الوقت الراهن لا نعتبره أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص".

Bubonic plague triggers health alert in China after herder is infected https://t.co/BB5BePLmoQ

— The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2020