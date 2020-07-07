الموت الأسود: منظمة الصحة تفاجئ العالم حول خطورة الطاعون الدبلي

وأصدرت السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيرا يوم الأحد وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه في أن تكون حالة إصابة ب" طاعون دبلي".

وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية للأمم المتحدة بجنيف "نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر من كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية".

وأضافت "في الوقت الراهن لا نعتبره أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص".

Bubonic plague triggers health alert in China after herder is infected https://t.co/BB5BePLmoQ — The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2020

الموت الأسود

والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.

حالات الطاعون مألوفة في الصين بالرغم من أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد.. وسجلت الصين 26 حالة إصابة و11 حالة وفاة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

وحذرت مجموعة من الخبراء في تقرير نشر، الاثنين، من أن العالم يشهد تزايدا في الأمراض حيوانية المنشأ والتي تنتقل من حيوانات إلى البشر، ومن أمثلتها فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت إدارة البيئة بالأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية إن حالات الإصابة بفيروس الإيبولا و"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" و"حمى غرب النيل والوادي المتصدع" كانت أمثلة أخرى على الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تظهر بسبب تدهور البيئة الطبيعية.

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