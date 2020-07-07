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سياسة|الولايات المتحدة

المارينز: إصابة شخص في إطلاق نار في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا

بوابة القاعدة الأمريكية
بوابة القاعدة الأمريكية
7/7/2020

وقالت قوات المارينز إن المصاب يتلقى العلاج حاليا، كما لم تكشف عما إذا كان المصاب فردا من أفرادها أم لا.

وأغلقت السلطات القاعدة، التي أحاطت بها قوات من الشرطة العسكرية، قبل ان يعاد فتح بواباتها بعد ساعتين.

وقالت المارينز إنها تحقق في الحادث، فيما ذكرت تقارير مبدئية أن الشخص المصاب هو من أطلق النار.

المصدر : وكالات
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