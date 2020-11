المارينز: إصابة شخص في إطلاق نار في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا

وقالت قوات المارينز إن المصاب يتلقى العلاج حاليا، كما لم تكشف عما إذا كان المصاب فردا من أفرادها أم لا.

وأغلقت السلطات القاعدة، التي أحاطت بها قوات من الشرطة العسكرية، قبل ان يعاد فتح بواباتها بعد ساعتين.

وقالت المارينز إنها تحقق في الحادث، فيما ذكرت تقارير مبدئية أن الشخص المصاب هو من أطلق النار.

The individual is currently being treated and will be transported to a medical facility. There are no other injuries reported at this time. This incident is under investigation. (2/2)

— U.S. Marines (@USMC) July 7, 2020