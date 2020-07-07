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سياسة|مصر

"الحقوني قبل ما نفسي يتكتم".. إصابة صحفي مصري بكورونا أثناء احتجازه (فيديو)

الكاتب الصحفي محمد منير
الكاتب الصحفي محمد منير
7/7/2020

 قال الصحفي في فيديو له إن وضعه الصحي حرج إلا إنه قابل للعلاج، وإن الطبيب أخبره بضرورة الذهاب إلى المستشفى، مطالبًا نقابة الصحفيين بتوفير مكان له في مستشفى المنيرة لعلاجه.

وكان الصحفي محمد منير قد اعتقل إثر انتقاده لغلاف مجلة روزاليوسف، والتعليق عليه في مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر، ليتم إخلاء سبيله عقب ذلك من نيابة أمن الدولة العليا.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت أسرة منير في بيان اختطافه في تمام الساعة الثالثة فجرًا، من منزله بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وكان منير هاجم تصميم غلاف مجلة روز اليوسف ووصف محتواه بالمتعمد لتأجيج الفتنة الطائفية في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر.

وقبل ساعات من اعتقاله، نشر منير فيديو عبر فيسبوك، استنكر فيه تصرف قوات الأمن المصرية تجاهه، وقال إن مثل تلك التصرفات لن تخوفه أو تؤثر فيه. كما نشر مقاطع فيديو عدة توثق اقتحام قوات من الأمن المصري لشقته ونهبها والعبث بمحتوياتها.

 واستنكر صحفيون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قامت به تجاه منير الذي يعارض باعتدال من داخل البلاد، معربين عن تضامنهم معه.

واعتبروا ما تقوم به السلطات تجاه المعارضين الآن، أحد أشكال التغطية على الفشل في التعامل مع الأزمات الراهنة وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي بالإضافة لملف أزمة كورونا والصراع في ليبيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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