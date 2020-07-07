"الحقوني قبل ما نفسي يتكتم".. إصابة صحفي مصري بكورونا أثناء احتجازه (فيديو)

قال الصحفي في فيديو له إن وضعه الصحي حرج إلا إنه قابل للعلاج، وإن الطبيب أخبره بضرورة الذهاب إلى المستشفى، مطالبًا نقابة الصحفيين بتوفير مكان له في مستشفى المنيرة لعلاجه.

تم احتجاز الصحفي محمد منير لمدة 15 يوما بلا تهمة، ثم أفرج عنه في حالة صحية متردية، وناشد على صفحته نقيب الصحفيين وزملاءه لمساعدته في دخول المستشفى ولم يستجب له أحد حتى الآن ! #مصر بلا منظومة صحية ومع ذلك يصر النظام على حشر الناس في أماكن الاحتجاز وتكديس الآلاف في زنازين الاعتقال! pic.twitter.com/EiOPkvYGDV — د. محمد الصغير (@drassagheer) July 7, 2020

وكان الصحفي محمد منير قد اعتقل إثر انتقاده لغلاف مجلة روزاليوسف، والتعليق عليه في مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر، ليتم إخلاء سبيله عقب ذلك من نيابة أمن الدولة العليا.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت أسرة منير في بيان اختطافه في تمام الساعة الثالثة فجرًا، من منزله بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

اصيب الصحفي #محمد_منير ب #كورونا وتداعيات صحية أخرى بعداعتقاله فاطلقوا سراحه وهو بهذه الحالة وهو يطلب فقط العلاج

اين مستشفياتك الفارغة يا #وزيرة_الصحة

واين مستشفيات الطوارئ الفارغةيا #السيسي

اين نقابة الصحفيين يا #ضياء_رشوان

ومن يوفر الحمايةلباقي المعتقلينpic.twitter.com/4tA4vEZuBg — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) July 7, 2020

وكان منير هاجم تصميم غلاف مجلة روز اليوسف ووصف محتواه بالمتعمد لتأجيج الفتنة الطائفية في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر.

وقبل ساعات من اعتقاله، نشر منير فيديو عبر فيسبوك، استنكر فيه تصرف قوات الأمن المصرية تجاهه، وقال إن مثل تلك التصرفات لن تخوفه أو تؤثر فيه. كما نشر مقاطع فيديو عدة توثق اقتحام قوات من الأمن المصري لشقته ونهبها والعبث بمحتوياتها.

استغاثة من الكاتب الصحفي محمد منير الذي تم إطلاق سراحه قبل أيام بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته في السجن في مصر بأعراض كورونا ثم جلطة وقصور في وظائف الكلى! pic.twitter.com/Qgvlfrrk80 — محمد نصر | Mohamed Nasr (@MohamedNasrAJA) July 7, 2020

واستنكر صحفيون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قامت به تجاه منير الذي يعارض باعتدال من داخل البلاد، معربين عن تضامنهم معه.

واعتبروا ما تقوم به السلطات تجاه المعارضين الآن، أحد أشكال التغطية على الفشل في التعامل مع الأزمات الراهنة وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي بالإضافة لملف أزمة كورونا والصراع في ليبيا.

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