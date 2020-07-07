اثنان منهم ماتوا في ساعة واحدة.. كورونا يفتك بـ 3 أشقاء مصريين

وشيّع الأهالي الشقيقين أيمن محمد عبد الله العويضي، عضو مجلس إدارة شركة الصناعات التكاملية للسكر، وشقيقه أمجد محمد عبد الله، موظف في مصنع سكر قوص، عقب وفاتهما داخل مستشفى العديسات للعزل الصحي في الأقصر جنوبي البلاد.

البداية كانت بإصابة عمرو محمد عبد الله، الشقيق الأوسط، بفيروس كورونا، فى شهر رمضان الماضى، بعد أن شعر بحالة إعياء، وتم نقله إلى مستشفى العزل فى إسنا، لكن مضاعفات حدثت له نتيجة سيطرة الفيروس على الرئة، وبدأت المضاعفات في الازدياد يوما بعد يوم حتى أثرت على وظائف الرئتين وشعر بنقص شديد فى الأكسجين، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

وأصيب أمجد بالفيروس بعد انتقال العدوى إليه من شقيقه وذلك بعد أيام من إجرائه عملية قلب مفتوح، وحُجز في مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر.

أما أيمن، فشعر بأعراض كورونا، وحُجز في المستشفى وتعافى بعد أيام، لكنه شعر بالأعراض مرة أخرى، ليتم حجزه مرة أخرى في مستشفى العزل الصحيّ بالأقصر بجوار شقيقه؛ ولم يتحمل صدمة وفاته وتوفّي خلال نفس الساعة.

وقام أهالي القرية بتشييع جنازة الشقيقين وسط أعداد محدودة من المقربين، لتشهد قرية العويضات حالة حزن شديد بسبب فراقهما.

وبلغت أعداد الإصابات المسجلة في مصر حتى الآن 76222 حالة إصابة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.

ورغم ذلك لا يزال المصريون يتكدسون في كثير من الأماكن كالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا مما يهدد بانتشار الفيروس بشكل أكبر.