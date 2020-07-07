البث الحي
سياسة

اثنان منهم ماتوا في ساعة واحدة.. كورونا يفتك بـ 3 أشقاء مصريين

الأشقاء الثلاثة توفوا بفيروس كورونا
الأشقاء الثلاثة توفوا بفيروس كورونا
7/7/2020

وشيّع الأهالي الشقيقين أيمن محمد عبد الله العويضي، عضو مجلس إدارة شركة الصناعات التكاملية للسكر، وشقيقه أمجد محمد عبد الله، موظف في مصنع سكر قوص، عقب وفاتهما داخل مستشفى العديسات للعزل الصحي في الأقصر جنوبي البلاد.

البداية كانت بإصابة عمرو محمد عبد الله، الشقيق الأوسط، بفيروس كورونا، فى شهر رمضان الماضى، بعد أن شعر بحالة إعياء، وتم نقله إلى مستشفى العزل فى إسنا، لكن مضاعفات حدثت له نتيجة سيطرة الفيروس على الرئة، وبدأت المضاعفات في الازدياد يوما بعد يوم حتى أثرت على وظائف الرئتين وشعر بنقص شديد فى الأكسجين، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

وأصيب أمجد بالفيروس بعد انتقال العدوى إليه من شقيقه وذلك بعد أيام من إجرائه عملية قلب مفتوح، وحُجز في مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر. 

أما أيمن، فشعر بأعراض كورونا، وحُجز في المستشفى وتعافى بعد أيام، لكنه شعر بالأعراض مرة أخرى، ليتم حجزه مرة أخرى في مستشفى العزل الصحيّ بالأقصر بجوار شقيقه؛ ولم يتحمل صدمة وفاته وتوفّي خلال نفس الساعة.

وقام أهالي القرية بتشييع جنازة الشقيقين وسط أعداد محدودة من المقربين، لتشهد قرية العويضات حالة حزن شديد بسبب فراقهما.

وبلغت أعداد الإصابات المسجلة في مصر حتى الآن 76222  حالة إصابة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.

ورغم ذلك لا يزال المصريون يتكدسون في كثير من الأماكن كالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا مما يهدد بانتشار الفيروس بشكل أكبر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين