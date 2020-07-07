"إعدام جماعي".. عمال بنغاليون يعيشون قرب ثلاجة موتى كورونا بالعراق (فيديو)

وأوضحت جولة في قسم ثلاجة الموتى بالمستشفى، أسرة المرضى التي نقل بها ضحايا فيروس كورونا، متناثرة أمام الثلاجة، وقال المعلق إن هذه الأسرة يتم نقلها إلى عنابر المرضى ليتم استخدامها مرة أخرى دون تعقيم.

وأظهرت الجولة المنطقة التي يسكن بها العمال والتي لا تبعد سوى أمتار من الثلاجة التي يحفظ فيها ضحايا فيروس كورونا، كما أظهرت البيئة غير الصحية في مكان سكن العمال.

ويسكن عمال في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، وهم من بنغلادش بجوار ثلاجة حفظ الأموات المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا بالرغم من تماسهم المتواصل مع المراجعين والمرضى لكونهم يعملون داخل المستشفى.

واستنكر عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي الاستهانة بأرواح العمال وإسكانهم في مكان متسخ وملوث وغير صالح للسكنى والتعامل معهم بشكل غير إنساني، واصفين الأمر بأنه بمثابة عملية "إعدام جماعي" لهؤلاء، مطالبين الجهات الرسمية بتدخل عاجل لإنقاذ حياة العمال والمتعاملين معهم.

وحذر عراقيون من داخل مستشفى الحسين في الناصرية من كارثة إنسانية بسبب سوء التعامل مع عملية دفن ونقل جثث المتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كما حذروا واستنكروا إسكان العمال العاملين داخل المستشفى بمكان خطر من الجانب الصحي وغير لائق من الجانب الإنساني.

وقال الحقوقي مؤيد العراقي "ماتستحون مو عيب عليكم مدير الصحة في ذي قار رفض مدير المستشفى ومعاون مدير المستشفى نقل كرفانات البنغلاديش العاملين في مستشفى الحسين في الناصرية المجاورة لجثث موتى كورونا مع وجود الأوساخ والنفايات والجراثيم بالقرب منهم".

وكتب حيدر الراضي" للأسف في ظل الانتشار السريع للوباء القاتل يبحث الكثير عن أسباب هذا الانتشار…ولكن الوصول لهذه الاسباب بات أمرا سهلا ومرئيا للجميع.

وكتب (الناشط في التظاهرات) علاء كولي" هكذا يعيش عمال بنغلادش حياتهم السعيدة قرب جثث المتوفين بكورونا في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.

وتابع "كذلك لا ننسى أن أسرة الموتى قرب الجثث يتم إعادتها إلى العمل بعد نقل كل متوفي منها بدون تعقيم".

أمّا محمد عبد الكريم فقال إن" ما يحدث في مستشفى الحسين في الناصرية إعدام جماعي كارثي بكل المقاييس من قبل متنفذي الأحزاب، وأن ما يحدث فهو شيء مقصود ومتعمد وضريبة لأهالي الناصرية لما قدموه من دماء وتضحيات في ثورتهم ضد الفساد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل 94 حالة وفاة و1796 إصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ عدد الوفيات 94 حالة وفاة.

وقال بيان وزارة الصحة، أن مجموع الإٔصابات بلغ 62275، ومجموع حالات الشفاء وصل إلى 34741، في حين بلغ مجموع الوفيات 2567.