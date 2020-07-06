نجل خاشقجي ينتقد زيادة الضرائب في السعودية وتعامل الاقتصاديين معها

وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر "تويتر"، خلال تعليقه على مقال للكاتب السعودي خالد السليمان، بعنوان "تناقضات بعض الاقتصاديين"، إن "زيادة الضريبة إجراء مؤلم… كان بالأحرى قيام (بعض الاقتصاديين) بشرح مسببات الإجراء المؤلم، لا تجميله".

زيادة الضريبة اجراء مؤلم كما قال معالي وزير المالية محمد الجدعان كان بالأحرى قيام "بعض الاقتصاديين" شرح مسببات الإجراء المؤلم، لا تجميلهhttps://t.co/LppHyyXccl — salah khashoggi (@salahkhashoggi) July 5, 2020

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، المقال، عبر صفحتها في "تويتر"، مقتبسة منه: من لا يحترم العلم الذي تعلمه، ليس جديراً بأن يكون في أي موقع يدلي فيه برأي أو يسهم فيه بقرار، فالمداحون المتزلفون الساعون وراء مصالحهم الشخصية هم آفة المجتمعات، يزيفون الحقائق ويخدعون المسؤولين ويضللون المجتمع!

وقال الكاتب السليمان في مقاله: إن "المتزلف لا يجب أن يخادع المجتمع لخدمة مصالحه الشخصية تقرباً من المسؤول المختص أو طمعا في الحصول على مهمة استشارية أو الحفاظ عليها".

عجبا لبعض المحللين والمعلقين الاقتصاديين الذين يناقضون مبادئ الاقتصاد الذي تعلموه ليقنعوا المجتمع بأن بعض القرارات هي قرارات جيدة ومفيدة للمواطن، حتى وأصحاب القرار يصفون قراراتهم بأنها مؤلمة !https://t.co/IhRMUEQCg8 — خالد السليمان (@K_Alsuliman) July 5, 2020

وعلق مغردون على المقال قائلين: "إنه زمن التطبيل والخوف من النقد وهذه مدمرة"، وأردف آخرون "مهنة التحليل لها رجالها المؤهلون"، مضيفين: " نتمنى من بعض الصحف احترام عقول القراء".

خالد السليمان @K_Alsuliman: من لا يحترم العلم الذي تعلمه،ليس جديرا بأن يكون في أي موقع يدلي فيه برأي أو يسهم فيه بقرار،فالمداحون المتزلفون الساعون وراء مصالحهم الشخصية هم آفة المجتمعات،يزيفون الحقائق ويخدعون المسؤولين ويضللون المجتمع!#ان_تكون_اولاhttps://t.co/I843vwKC3t pic.twitter.com/V40WO61PMX — مقالات عكاظ (@OKAZ__Opinion) July 5, 2020

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" قد نقلت في مايو/ أيار الماضي عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز".

يذكرني ذلك بموقف ذكره أشهر وزراء الإعلام في السودان، قال انه طلب منه إذاعة بيان في الإذاعة والتلفاز لطمانة الشارع الثائر على ازمة الوقود بان الأمر تحت السيطرة وان هناك عدة بواخر وصلت محملة بالوقود ..

أضاف اذعت البيان فيما سيارتي مركونة امام منزلي وليس بها قطرة وقود. https://t.co/Aib4cEeofK — عبدالله عباس (@abulamyah) July 5, 2020

كان الجدعان قد قال في وقت سابق إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة بنسبة 2.3%.

نتمنى من بعض الصحف احترام عقول القراء https://t.co/hja48Ya9zD — Abomazen (@Abomaze16636811) July 5, 2020

يشار إلى أنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر شجار مع سعوديين وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

خالد،

مهنة التحليل لها رجالها المؤهلين.

واليوم امتهنها كل وصولي ومنافق وهو اجهل من ابو جهل حتى أصبحنا موضع تندر من الغير للأسف😬 https://t.co/wR7twgk3zT — غازي الحربي(أبوياسر) (@ghaziJizalharbi) July 5, 2020

وقبل أيام، عقدت محكمة في إسطنبول اليوم أولى الجلسات الغيابية لـ20 متهما سعوديا، وسط تساؤلات عن جدوى المحاكمة في ظل عقدها غيابيا، وإمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

ورغم أن الرياض رفضت تسليم المشتبه بهم للمثول أمام القضاء، فإن أهمية الإجراءات القضائية تعود إلى أنها المحاكمة العلنية الأولى في مقتل خاشقجي، حسب مراقبين.

اي والله عجبا لبعض المحللين https://t.co/C7rcwEt1Jq — Saeed (@almjadeed) July 5, 2020

أنهت محكمة العقوبات المشددة في مدينة إسطنبول أولى الجلسات الغيابية للمتهمين بقتل الصحفي السعودي خاشقجي داخل قنصلية بلاده عام 2018، وأرجأت الجلسة الثانية من القضية إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، وتطالب اللائحة بالحكم المؤبد لأحمد عسيري وسعود القحطاني، وهما مقربان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

نصدقك !؟ والا نصدق (المحلل)الاقتصادي الجهبذ بان الضريبة المضافة لصالح المواطن وتدفع المواطن للادخار !

ذلك هو ( الخسران) …. https://t.co/7eQqrGnEGp — عـبدالرحمن العضيب (@odab1380) July 5, 2020

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت الرياض أنها حكمت على خمسة أشخاص بالإعدام بعد محاكمة أحيطت بسرية، وبرأت المحكمة السعودية ساحة عسيري ولم تتهم القحطاني.

وذكر أبناء خاشقجي بعد ذلك أنهم قرروا العفو عن قتلة أبيهم، مما مهد الطريق أمام إرجاء تنفيذ العقوبة.

https://twitter.com/AlotaibiSood/status/1279730996972265473?ref_src=twsrc%5Etfw