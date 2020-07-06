مسلحون يقتلون بالرصاص مستشارا سابقا للحكومة العراقية (فيديو)

ووصفت المصادر الحكومية قتل هشام الهاشمي، الذي كتب عن تنظيم الدولة الإسلامية ودور الفصائل المدعومة من إيران في العراق، بأنها عملية اغتيال لكنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري إن مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين أطلقت النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد.

وأوضح أن "الهاشمي أصيب بعدة إطلاقات نارية وفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى ابن النفيس ببغداد".

والهاشمي البالغ من العمر 47 عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله عدة مؤلفات عن تنظيمي "الدولة" و"القاعدة"، بينها "عالم داعش"، و"نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق"، و"تنظيم داعش من الداخل".

وله أكثر من 500 مقالة وبحث منشور في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية عن الجماعات المتطرفة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 19: 30 بتوقيت غرينتش.

وتعد عمليات الاغتيال ظاهرة مألوفة في العراق منذ سنوات طويلة.

وغالباً ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مسلحة نافذة بتصفية خصومها والمناوئين لأفكارها، وسط نفي متكرر منها.