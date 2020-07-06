البث الحي
سياسة

مسلحون يقتلون بالرصاص مستشارا سابقا للحكومة العراقية (فيديو)

6/7/2020

ووصفت المصادر الحكومية قتل هشام الهاشمي، الذي كتب عن تنظيم الدولة الإسلامية ودور الفصائل المدعومة من إيران في العراق، بأنها عملية اغتيال لكنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري إن مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين أطلقت النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد.

وأوضح أن "الهاشمي أصيب بعدة إطلاقات نارية وفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى ابن النفيس ببغداد".

والهاشمي البالغ من العمر 47 عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله عدة مؤلفات عن تنظيمي "الدولة" و"القاعدة"، بينها "عالم داعش"، و"نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق"، و"تنظيم داعش من الداخل".

وله أكثر من 500 مقالة وبحث منشور في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية عن الجماعات المتطرفة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 19: 30  بتوقيت غرينتش.

وتعد عمليات الاغتيال ظاهرة مألوفة في العراق منذ سنوات طويلة.

وغالباً ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مسلحة نافذة بتصفية خصومها والمناوئين لأفكارها، وسط نفي متكرر منها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)