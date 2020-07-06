ليبيون يعيدون نشر فيديو لحفتر انتقد فيه جلب القذافي لمرتزقة

واعتبر البعض الأمر مثارا للسخرية، وقال مغردون إن ما قاله حفتر هو بمثابة إدانة لحفتر نفسه، بسبب جرائمه بحق الشعب الليبي، مؤكدين إنه لا فرق بينه وبين القذافي.

#حفتر في 2011 : كيف يرضى #القذافي أن يأتي بمرتزقة بالمال لضرب أبناء #ليبيا.. هذا شئ يُدمي القلب والله !!

لا يا شيخ !! 😅 pic.twitter.com/2QtvO1yOsM — Hamza Alibye (@HamzaAlibye) July 6, 2020

ويتراوح عدد مرتزقة شركة فاغنر الروسية بين 3 آلاف و3 آلاف و500، وهم موجودون حاليا في منطقة الجفرة وسط ليبيا، ويتركز انتشارهم في مدن سوكنة وهون وودان القريبة من قاعدة الجفرة.

وكان تقرير لخبراء في الأمم المتحدة قد أكد وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم خليفة حفتر.

الأسير المهزوم ينتقد استجلاب سيده القذافي للمرتزقة في 2011 لضرب الليبيين والدفاع عن حكمه. الحقيقة مؤلمة https://t.co/pBzMEQHdu0 — Jamal Zubia. جمال الزوبية (@zubia_jamal) July 6, 2020

وقدرت متحدثة من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، منتصف يونيو/حزيران الماضي عدد مرتزقة فاغنر الذين يقاتلون في صفوف حفتر في ليبيا بنحو 2000 مقاتل.

وأظهر فيديو بثه المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على تويتر عناصر مرتزقة فاغنر يتجولون في مدينة سوكنة على بعد كيلومترات من قاعدة الجفرة الجوية.

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر عناصر مرتزقة فاغنر الاجرامية يتجولون في مدينة #سوكنة على بعد كيلومترات من قاعدة #الجفرة الجوية المحتلة من ميليشيات حفتر الارهابية و خليط من المرتزقة الاجانب #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/6Y8An2olLJ — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 27, 2020

وسيطرت مؤخرا مجموعات من هذه القوات على بعض حقول النفط في ليبيا، وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد بشأن وجود مرتزقة روس في حقول النفط.

ومثلت استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على قاعدة الوطية، بدعم تركي، في مايو/ أيار الماضي، بداية انهيار مفاجئ لهجوم قوات حفتر الذي استمر 14 شهرا على العاصمة بهدف انتزاع السيطرة عليها وبداية لتراجعه على الساحل إلى خطوط أمامية جديدة.

المؤسسة الوطنية للنفط تعرب المؤسسة عن قلقها الشديد بشأن تواجد مرتزقة روس في حقل الشرارة النفطي مرتزقة روس وأجانب يتواجدون في حقل الشرارة النفطي، بعد أن قامت قافلة من عشرات السيارات العسكريه بدخول الحقل مساء امس الخميس والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية. pic.twitter.com/IIjtn9kq3F — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 26, 2020

وتدعم الإمارات وروسيا ومصر قوات حفتر، التي حظيت خلال تقدمها صوب طرابلس العام الماضي بمساعدة ضربات جوية مصرية وإماراتية.

واستعادت حكومة الوفاق السيطرة على كامل غرب ليبيا، واضطرت قوات حفتر الى التراجع إلى سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.

وتحشد حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر قواتهما على الخطوط الأمامية الجديدة بين مدينتي مصراتة وسرت.

وما تفعله من بعده يا #حفتر انكى وأمر..وستكون نهايتك كذلك.. https://t.co/XGdClgvMsa — fathi obidi🇱🇾🇵🇸🇹🇷🇰🇼🇩🇿🇱🇾 (@FathiObidi66) July 6, 2020

أما عن العقيد الليبي معمر القذافي، فبعد عقود من حكمه المستبد، اتهم خلاله مع أفراد عائلته بالفساد وإهدار مقدرات البلاد وكبت الحريات، انتفض الشعب الليبي في ثورة 17 فبراير/شباط 2011 مطالبا برحيله وإقامة نظام ديمقراطي تعددي.

وسرعان ما تحولت الثورة إلى المواجهات المسلحة بين الثوار وكتائب القذافي التي قتلت الآلاف من المدنيين، ورفض العقيد الليبي كل المبادرات التي دعته إلى التخلي عن الحكم، وواصل تشبثه بالسلطة، متهما الثوار بالخيانة والعمالة للغرب.

وقتل معمر القذافي في ظروف غامضة في مسقط رأسه بمدينة سرت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عن عمر ناهز 69 سنة، بعد أن ألقي عليه القبض من قبل ثوار مدينة مصراتة. وظلت جثته معروضة في المدينة قبل أن يُدفن سرا في صحراء ليبيا.

#حفتر في 2011 : كيف يرضى القذافي أن يأتي بمرتزقة بالمال لضرب أبناء #ليبيا.. هذا شئ يُدمي القلب والله !!

على أساس أنت عندك قلب يعني ههههههه

كفوا عن الضحك على ذقون الشعب! pic.twitter.com/4mjQlf60ub — Sihem Soulayman (@Sihem_Soulayman) July 6, 2020

https://twitter.com/H8dPPQUfQNH2SZw/status/1279947351554220032?ref_src=twsrc%5Etfw