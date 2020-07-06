"لقنت تركيا الدرس".. أكاديمي إماراتي يعترف بمسؤولية بلاده عن قصف "الوطية"

وقال عبد الله في التغريدة التي حذفها بعد دقائق من نشرها "الإمارات لقنت تركيا الدرس الذي تستحق نيابة عن كل الشرفاء العرب".

د عبدالخالق عبدالله غردعلى

حسابه متباهيا لتعرض قاعدة

الوطيةفي ليبيالقصف جوي

(مجهول معلوم) !

كتب الإماراتي متفاخرا :

الإمارات لقنت تركياالدرس

الذي تستحقه

وأثارت تغريده(الخقاق)جدلا

لعدم إعلان أي جهةمسؤوليتها

وبعد سويعةأضطرعبدالخالق

لحذف تغريدته مطبقا مبدأ

(الإنسحاب التكتيكي)! pic.twitter.com/evzOS3A9MC — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) July 6, 2020

ووصف مغردون حذفه للتغريدة بـ"الجبن"، و"الانسحاب التكتيكي"، وقال آخرون "يجب نشر تغريدة هذا الجبان الذي حذفها خوفاً ورعباً من تركيا".

وحذف الأكاديمي الإماراتي التغريدة بعد دقائق من نشرها ووثقها نشطاء عبر التقاط صور لها وتخزينها في مواقع أرشيفية.

https://twitter.com/yayaqma/status/1279998461316825088?ref_src=twsrc%5Etfw

وأمس الأحد، أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا نقلا عن مصادر أن طائرتين، إحداهما حربية والأخرى مسيّرة، استهدفتا مواقع داخل قاعدة الوطية العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد.

وقال المراسل -نقلا عن مصادر وصفت بأنها رسمية- إن الطائرتين انطلقتا من قاعدة الجفرة جنوبي البلاد، وإن القصف أسفر عن إعطاب منظومة للدفاع الجوي لكن دون وقوع خسائر بشرية.

#الامارات71 |توالي ردود الفعل الواسعة على تغريدة الأكاديمي #عبد_الخالق_عبدالله والتي أقرّ فيها بأن الطيران الإماراتي استهدف #قاعدة_الوطيه في #ليبيا (رغم أن دولة الإمارات لم تصرّح بوقوعها) واعتبار تغريدته تجاوز للخطوط الحمراء. ما اضطره بعد ذلك لحذفها#الامارات @Abdulkhaleq_UAE pic.twitter.com/GiylqaaRR1 — الإمارات71 (@UAE71news) July 5, 2020

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن قصف قاعدة الوطية نفذه "طيران أجنبي (لم يحدده)، لكنه لن يؤثر في مسار الأحداث والمعارك".

وأوضح قنونو أن "قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف جوي غادر نفّذه طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب (خليفة) حفتر".

وأضاف "الضربة كانت محاولة لرفع معنويات الميليشيات والمرتزقة الموالين لحفتر ومحاولة لخداع جمهورهم بأنه لا يزال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا".

وتابع "بالأمس كان أحد قيادات المليشيات (لم يسمه) يقول في موسكو إنهم قبلوا بوقف إطلاق النار واليوم يعودون للغدر الذي عهدناه منهم".

لماذا حذفها 😂 pic.twitter.com/QkF0pqzxXb — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) July 5, 2020

يُذكر أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق)، قال في زيارة بدأها الخميس إلى موسكو، إن "حل الأزمة الراهنة لن يكون عسكريا".

وعن تأثير ذلك القصف، قال قنونو "لن تؤثر مناوراتهم في مسار الأحداث والمعارك، ولن تغير من استراتيجيتنا لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي".

وأضاف "كنا نقول بأننا من سيحدد مكان وزمان المعركة، ونؤكد اليوم بأننا من سيحدد متى وأين تبدأ المعركة الحاسمة ومتى وأين تنتهي؟، وللدول المعتدية نقول انتظروا ردنا فالخبر ما ترون لا ما تسمعون".

ومثلت استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على قاعدة الوطية في مايو/ أيار بداية انهيار مفاجئ لهجوم قوات حفتر الذي استمر 14 شهرا على العاصمة بهدف انتزاع السيطرة عليها وبداية لتراجعه على الساحل إلى خطوط أمامية جديدة.

قلتلك يا دكتور لا تمسحها!

يارجل خليك محافظ على رجولتك موقفك يوم واحد اقل شي ،#الوطيه ستنطلق منها بشائر نهايتكم.. pic.twitter.com/5Ez7DyIEcD — A. Savaş🇹🇷⚡ (@shamel805) July 5, 2020

وكان الدعم التركي جوهريا في تصدي حكومة الوفاق الوطني لهجوم قوات حفتر بدفاعات جوية متطورة وضربات بطائرات مسيرة استهدفت خطوط إمداد حفتر وتعزيزات قواته.

وقال مصدر تركي الأسبوع الماضي إن بلاده تجري محادثات مع حكومة الوفاق الوطني لاستخدام قاعدتين في ليبيا إحداهما الوطية، وهي أهم قاعدة جوية في غرب ليبيا.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار كان في طرابلس لعقد اجتماعات مع حكومة الوفاق الوطني يومي الجمعة والسبت، وإن أكار أقسم على فعل كل ما يلزم لمساعدتها.

وتدعم الإمارات وروسيا ومصر قوات حفتر، التي حظيت خلال تقدمها صوب طرابلس العام الماضي بمساعدة ضربات جوية مصرية وإماراتية.

الإمارات لقنت تركيا درسا…

بعدين صحصح شوي قال: لا والله ما لقنتها

ومسح التغريدة🤭 pic.twitter.com/A3bjL59Cu8 — زيد حسن (@zaid__hassn) July 5, 2020

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إن روسيا أرسلت 14 طائرة ميغ-29 على الأقل وطائرات حربية من طراز سوخوي-24 إلى قاعدة لقوات حفتر عبر سوريا بعد طمس العلامات الروسية المطبوعة عليها.

وأغضب التدخل التركي في ليبيا أيضا فرنسا واليونان وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وتحشد حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر قواتهما على الخطوط الأمامية الجديدة بين مدينتي مصراتة وسرت. وتحذر مصر من أن أي محاولة مدعومة من تركيا لانتزاع السيطرة على سرت، التي سيطرت عليها قوات حفتر في يناير/ كانون الثاني، قد تؤدي إلى تدخل مباشر من جيشها.