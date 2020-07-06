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سياسة|لبنان

لبنانية تتصل بالقصر الجمهوري لإيقاظ الرئيس.. ماذا تريد؟ (فيديو)

المواطنة اللبنانية أثناء اتصالها بالقصر الجمهوري
المواطنة اللبنانية أثناء اتصالها بالقصر الجمهوري
6/7/2020

وأوضح الفيديو الذي حظي بانتشار واسع، مطالبة اللبنانية من المستجيبة على هاتف القصر الجمهوري، بإيقاظ الرئيس لمعرفة أحوال الشعب.

وقالت المتصلة "إذا البابا بعده نايم بليز وعوه.. السكر صار بــ 6 آلاف، والخبز صار بــ 3 آلاف، وما قادرين بقى نكفي هالحياة".

وأضافت "إذا بعده نايم وعوه -أيقظوه-، لأنه نحنا متنا الجوع، شعبه مات الجوع.. وعوه وعوه.. تاركينه نايم وعوه.. الشعب اللبناني العظيم مات الجوع، شو بعد ناطرين".

ويمرّ لبنان بأسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) أسفرت عن خروج احتجاجات شعبيّة يومية في مختلف المناطق اللبنانية، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية.

وتشهد الليرة اللبنانيّة تراجعات حادة أمام الدولار الأمريكي مع عدم توفّر العملة الصعبة في الأسواق المحلية.

وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريبا تحت خط الفقر، فيما تعاني 35% من القوى العاملة من البطالة. وفقد عشرات الآلاف أعمالهم أو جزءا من دخلهم مع إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها وموجة الغلاء غير المسبوقة في بلد يكاد يكون خاليا من الموارد الأولية ويستورد معظم منتجاته بالدولار من الخارج.

وأعلنت السلطات الثلاثاء الماضي رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33%، كما ألغى الجيش اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين في الخدمة، في محاولة لخفض النفقات.

وفي لبنان -الذي اشتهر وسط بلدان الشرق الأوسط بأنه سويسرا الشرق- بات الفقر ينذر بعواقب وخيمة يتبدى في صور مواطنين يستجدون في الشوارع أو ينبشون القمامة بحثا عن شيء يصلح للأكل أو يقايضون أثاث بيوتهم بالطعام.

وشهدت البلاد عددًا من حالات الانتحار، بينها 4 حالات خلال 24 ساعة فقط، بسبب "ضائقة مالية" ناتجة عن تدهور الوضع المعيشي في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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