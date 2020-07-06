كيف تفاعل مغردون مع محاولات ابن سلمان لإدانة ولي عهد السعودية السابق؟

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية وأمريكية أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لابن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق الأمير محمد بن نايف بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة، في مقال مطول كتبه المتخصص في الشؤون الخارجية ديفيد إغناتيوس، أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام لمحمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة، من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي خاص لم تسمه، أن المحققين طالبوا بن نايف بتسديد مبلغ 15 مليار دولار بزعم أنه استولى عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة. وتفيد الوثائق بأن أنشطة الصندوق المالية السرية حصلت على موافقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1280028455397060608?ref_src=twsrc%5Etfw

وتساءل ناشطون عن الجهة التي يمكن أن تحاسب ولي العهد على تبديد مئات المليارات من موازنة الدولة، في الوقت الذي يُحضّر فيه بن سلمان لاتهام بن نايف بسرقة الأموال.

وأضاف مغردون "ابن سلمان يجهز الضربة القاضية لابن نايف"، واعتبر آخرون أن سعد الجبري، مستشار محمد بن نايف السابق، هو كلمة السر في هذا الملف إذ يملك معلومات تدين محمد بن سلمان مطلوب إخفاؤها.

اللواء د. سعد الجبري يعتبر

خزينة اسرار الامير محمد بن نايف ..

ولديه ملفات قويه جدا" .. تجاه

الملك سلمان .. وابنه محمد ..

ملفات سوداء .. وقذره ..

ومنتصف ليل البارحه

خرجت تقارير صحفيه تتحدث عن تجهيز

محمد بن سلمان .. لمحاكمة محمد بن نايف

تحت حجة سرقة المال العام بقيمة15مليار$ — بوغانم (@bu_GHANIM73) July 6, 2020

وتساءل حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف" عبر تويتر "كيف سيكون حال محمد بن سلمان إذا ما كُشفت الملفات المتعلقة بفساده وجرائمه قبل وبعد المنصب؟ وتلك المتعلقة باتفاقياته مع محمد بن زايد وكوشنر"؟

يذكر أن محمد بن سلمان أطاح بالأمير محمد بن نايف من ولاية العهد عام 2017، وفي السادس من مارس/آذار الماضي اعتقلت السلطات السعودية بن نايف واثنين آخرين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة.

https://twitter.com/nayfcon/status/1279709640180273152?ref_src=twsrc%5Etfw