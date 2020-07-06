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سياسة|السعودية

كيف تفاعل مغردون مع محاولات ابن سلمان لإدانة ولي عهد السعودية السابق؟

الأمير محمد بن نايف (يمين) الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن نايف (يمين) الأمير محمد بن سلمان
6/7/2020

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية وأمريكية أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لابن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق الأمير محمد بن نايف بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة، في مقال مطول كتبه المتخصص في الشؤون الخارجية ديفيد إغناتيوس، أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهام لمحمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة، من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي خاص لم تسمه، أن المحققين طالبوا بن نايف بتسديد مبلغ 15 مليار دولار بزعم  أنه استولى عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة. وتفيد الوثائق بأن أنشطة الصندوق المالية السرية حصلت على موافقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1280028455397060608?ref_src=twsrc%5Etfw

وتساءل ناشطون عن الجهة التي يمكن أن تحاسب ولي العهد على تبديد مئات المليارات من موازنة الدولة، في الوقت الذي يُحضّر فيه بن سلمان لاتهام بن نايف بسرقة الأموال.

وأضاف مغردون "ابن سلمان يجهز الضربة القاضية لابن نايف"، واعتبر آخرون أن سعد الجبري، مستشار محمد بن نايف السابق، هو كلمة السر في هذا الملف إذ يملك معلومات تدين محمد بن سلمان مطلوب إخفاؤها.

وتساءل حساب "مستشار الأمير محمد بن نايف" عبر تويتر "كيف سيكون حال محمد بن سلمان إذا ما كُشفت الملفات المتعلقة بفساده وجرائمه قبل وبعد المنصب؟ وتلك المتعلقة باتفاقياته مع محمد بن زايد وكوشنر"؟

يذكر أن محمد بن سلمان أطاح بالأمير محمد بن نايف من ولاية العهد عام 2017، وفي السادس من مارس/آذار الماضي اعتقلت السلطات السعودية بن نايف واثنين آخرين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة.

https://twitter.com/nayfcon/status/1279709640180273152?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + واشنطن بوست
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