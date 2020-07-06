قيادي بالحزب الشيوعي يصف التلفزيون السوداني بتلفزيون طالبان.. ما السبب؟

وأثار الوصف استياء رواد شبكات التواصل في السودان، وقالوا إنه تدخل في الحرية الشخصية، ووصف بعض المستخدمين منشور كرار بأنه "تطرف وغباء، ويدل على جهل ناشره".

فيما رأى مغردون آخرون أن كرار والذي يعتبر عضوا في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير انتقل من "الهرطقات الاقتصادية إلى الوصاية على تلفزيون السودان، ومن إزاحة ديكتاتورية لبناء حكم ديكتاتوري آخر" في إشارة لتولي تحالف الحرية والتغيير السلطة في البلاد.

حكومات تلبسنا و حكومات تقلعنا الله ياخدم كلهم https://t.co/PIZ6T8QIFg — sara osama (@TheeSaraO) July 6, 2020

الجاهل دا متخيل التقدمية هي مهاجمة الحجاب أو ربطه بالكيزان. الحزب دا الحمد لله أنه عضويته حبة شديد و ما عنده طريقة يصل غير بالإنقلابات و دي بقت حاجة مستحيلة. لأنهم كان وصلوا السلطة حيوروا الناس تطرف عكسي مناقض للكيزان يحيل البلد إلى جحيم ! https://t.co/qHVqIQi3lT — Social distancer 🤞🏿 (@SudanPower) July 6, 2020

وطالب مغردون مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح بلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد كمال كرار ردا على ما نشره من إساءة على حد قولهم.

https://twitter.com/samehhashim/status/1280090734608162819?ref_src=twsrc%5Etfw

تطاول عضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير كمال كرار

اتمنى ان يرد عليه مدير التلفزيون والمذيعة بفتح بلاغ لدى نيابة المعلوماتية pic.twitter.com/2yp1roRKJZ — S H I H A B (@shihabgasim) July 6, 2020

وكمال كرار هو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وكاتب متخصص في الشأن الاقتصادي وأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

ما الذي يدور بخلد السيد كمال كرار عضو اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير وعو ينتقد مظهر المذيعة

لم ينطلق لمسألة معايير إختيار المذيعيين ولا شروط الكفاءة

تغيير الثقافة والبنى الإجتماعية عبر السلطة من أعلى لأسفل ما هو إلا طريق لدكتاتورية جديدة pic.twitter.com/Q8w2UwPPW4 — MADANi (@MadaniMohmed) July 6, 2020

يبدو ان آراء كمال كرار الغبية ما محصورة في الاقتصاد فقط. https://t.co/IDziveVjch — Wael Jabir (@waeljabir) July 6, 2020