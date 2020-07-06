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سياسة|السودان

قيادي بالحزب الشيوعي يصف التلفزيون السوداني بتلفزيون طالبان.. ما السبب؟

كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
6/7/2020

وأثار الوصف استياء رواد شبكات التواصل في السودان، وقالوا إنه تدخل في الحرية الشخصية، ووصف بعض المستخدمين منشور كرار بأنه "تطرف وغباء، ويدل على جهل ناشره".

فيما رأى مغردون آخرون أن كرار والذي يعتبر عضوا في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير انتقل من "الهرطقات الاقتصادية إلى الوصاية على تلفزيون السودان، ومن إزاحة ديكتاتورية لبناء حكم ديكتاتوري آخر" في إشارة لتولي تحالف الحرية والتغيير السلطة في البلاد.

وطالب مغردون مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح بلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد كمال كرار ردا على ما نشره من إساءة على حد قولهم.

https://twitter.com/samehhashim/status/1280090734608162819?ref_src=twsrc%5Etfw

وكمال كرار هو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وكاتب متخصص في الشأن الاقتصادي وأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

المصدر : خدمة سند
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