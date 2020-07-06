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سياسة

عقوبات بريطانية تستهدف شخصيات سعودية بارزة لدورها في مقتل خاشقجي

ولي العهد السعودي اعترف بالمسؤولية السياسية عن مقتل الكاتب جمال خاشقجي
ولي العهد السعودي اعترف بالمسؤولية السياسية عن مقتل الكاتب جمال خاشقجي
6/7/2020

وقال وزير الخارجية البريطاني إن العقوبات تستهدف 20 سعوديا يعتقد بأنهم ضالعون في قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ونقل بيان عن راب قوله: "أعلن عن نظام عقوبات يستهدف من ارتكبوا أفظع انتهاكات حقوق الإنسان. بريطانيا العالمية سوف تصبح قوة أكبر لأجل الخير في العالم في السنوات القادمة".

وقالت الخارجية البريطانية إن من بين الأسماء التي شملتها العقوبات سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى أحمد العسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية والمُتحدث السابق باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بالإضافة إلى ضباط آخرين في المخابرات السعودية.

وقالت الخارجية البريطانية إن القحطاني خطط وأدار عملية قتل جمال خاشقجي مستعينا بفريق من 15 شخصا.

وأضافت أن العسيري متورط في قتل خاشقجي وكان مسؤولا كبيرا ضمن فريق الاغتيال.

وشملت قائمة العقوبات البريطانية إلى جانب الشخصيات السعودية، 25 روسيا، قالت بريطانيا إنهم مسؤولون عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنتسكي في سجنه بموسكو، كما شملت القائمة عددا من مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغيا.

وفي كلمة أمام البرلمان قال وزير الخارجية دومينيك راب "أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرجي ماجنتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا".

وأضاف "كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي الوحشية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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