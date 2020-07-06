عقوبات بريطانية تستهدف شخصيات سعودية بارزة لدورها في مقتل خاشقجي

وقال وزير الخارجية البريطاني إن العقوبات تستهدف 20 سعوديا يعتقد بأنهم ضالعون في قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ونقل بيان عن راب قوله: "أعلن عن نظام عقوبات يستهدف من ارتكبوا أفظع انتهاكات حقوق الإنسان. بريطانيا العالمية سوف تصبح قوة أكبر لأجل الخير في العالم في السنوات القادمة".

وقالت الخارجية البريطانية إن من بين الأسماء التي شملتها العقوبات سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى أحمد العسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية والمُتحدث السابق باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بالإضافة إلى ضباط آخرين في المخابرات السعودية.

وقالت الخارجية البريطانية إن القحطاني خطط وأدار عملية قتل جمال خاشقجي مستعينا بفريق من 15 شخصا.

وأضافت أن العسيري متورط في قتل خاشقجي وكان مسؤولا كبيرا ضمن فريق الاغتيال.

وشملت قائمة العقوبات البريطانية إلى جانب الشخصيات السعودية، 25 روسيا، قالت بريطانيا إنهم مسؤولون عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنتسكي في سجنه بموسكو، كما شملت القائمة عددا من مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغيا.

وفي كلمة أمام البرلمان قال وزير الخارجية دومينيك راب "أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرجي ماجنتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا".

وأضاف "كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي الوحشية".