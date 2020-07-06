"عسكرة البلاد": جدل في مصر بعد قرار تعيين مستشار عسكري لكل محافظ

ووافق مجلس النواب، الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن "منظمات الدفاع الشعبي".

وتتضمن التعديلات إضافة مادتين جديدتين للقانون أولاهما برقم 5 مكرراً " لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".

وحددت التعديلات "اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع".

في إطار المشروعات والخطط المتسارعة لـ "عسكرة" الدولة ومؤسساتها ، وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين بشكل نهائي على قانون بتعيين مستشار عسكري لكل محافظ ومعه عدد من المساعدين من ضباط القوات المسلحة يصدر بهم قرار من وزير الدفاع … pic.twitter.com/38Iw7jo3Gm — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 6, 2020

الحمد لله

اخيرا تحقق حلم الشعب ؛

البرلمان يوافق علي تعيين مستشار عسكري لكل محافظ .

والتربية العسكرية للطلاب بالمدارس والجامعات .. — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) July 6, 2020

https://twitter.com/ahmedfekry2/status/1280179187320586240?ref_src=twsrc%5Etfw

الخبر بيقول

تعيين مستشار عسكري لكل محافظ

لكن الواقع بيقول

تعيين حاكم عسكري لكل محافظة#السيسي — Ahmed Ahmed (@25_2HM) July 6, 2020

مستشار عسكري

محافظ عسكري

رئيس مجلس مدينة عسكري

نائب محافظ عسكري

رئيس جمهورية عسكري

لا والله ما حكم عسكر — Hesham⭐ (@aboelbanat0) July 6, 2020

يوميات قرد🐒

اسعدني موافقة.

البرلمان واقر رجوع مادة التربيه العسكريه في المدارس من الصف الرابع الي الثالث الثانوي لتربية الشباب علي الانضباط وحب البلدكما كان زمان

تعين مستشارعسكري ومساعدين له في كل محافظه وتابع لقيادة القوات المسلحه للاشراف علي المشروعات القوميه والمصالح العامه — Mohamad altowmY##جبهة تويتر # (@Ma41Mohamed) July 6, 2020

لا والله ماحكم عسكر ! pic.twitter.com/ShYY1soE95 — Mostafa Ghandy (@ghandymostafa2) July 6, 2020

بعد موافقة البرلمان علي تعين مستشار عسكري لكل محافظة

احنا بقينا ارض اللواء رسمي — ✪Guevara El.masry (@OfficialGuevara) July 6, 2020