"عسكرة البلاد": جدل في مصر بعد قرار تعيين مستشار عسكري لكل محافظ

ووافق مجلس النواب، الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن "منظمات الدفاع الشعبي".
وتتضمن التعديلات إضافة مادتين جديدتين للقانون أولاهما برقم 5 مكرراً " لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".
وحددت التعديلات "اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع".
في إطار المشروعات والخطط المتسارعة لـ "عسكرة" الدولة ومؤسساتها ، وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين بشكل نهائي على قانون بتعيين مستشار عسكري لكل محافظ ومعه عدد من المساعدين من ضباط القوات المسلحة يصدر بهم قرار من وزير الدفاع … pic.twitter.com/38Iw7jo3Gm
— جمال سلطان (@GamalSultan1) July 6, 2020
الحمد لله
اخيرا تحقق حلم الشعب ؛
البرلمان يوافق علي تعيين مستشار عسكري لكل محافظ .
والتربية العسكرية للطلاب بالمدارس والجامعات ..
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) July 6, 2020
https://twitter.com/ahmedfekry2/status/1280179187320586240?ref_src=twsrc%5Etfw
الخبر بيقول
تعيين مستشار عسكري لكل محافظ
لكن الواقع بيقول
تعيين حاكم عسكري لكل محافظة#السيسي
— Ahmed Ahmed (@25_2HM) July 6, 2020
مستشار عسكري
محافظ عسكري
رئيس مجلس مدينة عسكري
نائب محافظ عسكري
رئيس جمهورية عسكري
لا والله ما حكم عسكر
— Hesham⭐ (@aboelbanat0) July 6, 2020
يوميات قرد🐒
اسعدني موافقة.
البرلمان واقر رجوع مادة التربيه العسكريه في المدارس من الصف الرابع الي الثالث الثانوي لتربية الشباب علي الانضباط وحب البلدكما كان زمان
تعين مستشارعسكري ومساعدين له في كل محافظه وتابع لقيادة القوات المسلحه للاشراف علي المشروعات القوميه والمصالح العامه
— Mohamad altowmY##جبهة تويتر # (@Ma41Mohamed) July 6, 2020
لا والله ماحكم عسكر ! pic.twitter.com/ShYY1soE95
— Mostafa Ghandy (@ghandymostafa2) July 6, 2020
بعد موافقة البرلمان علي تعين مستشار عسكري لكل محافظة
احنا بقينا ارض اللواء رسمي
— ✪Guevara El.masry (@OfficialGuevara) July 6, 2020
واضح انها فترة تقنين العسكرة ..
مجلس النواب يوافق على قانون تعيين مستشار عسكري لكل محافظة يعينهم و يحدد شروط شغلهم وزير الدفاع ..
2- اختصاصات المستشار العسكري: المساهمة في المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات والتواصل مع المواطنين للحفاظ على الأمن القومي .
— Mohamed Abbas (@mohammad_abas) July 6, 2020