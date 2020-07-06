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سياسة|مصر

"عسكرة البلاد": جدل في مصر بعد قرار تعيين مستشار عسكري لكل محافظ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
6/7/2020

ووافق مجلس النواب، الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن "منظمات الدفاع الشعبي".

وتتضمن التعديلات إضافة مادتين جديدتين للقانون أولاهما برقم 5 مكرراً " لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع".

وحددت التعديلات "اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع".

https://twitter.com/ahmedfekry2/status/1280179187320586240?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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