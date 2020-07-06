الصحة العالمية تبحث أدلة لعلماء بشأن انتشار كورونا عبر الهواء

ونشرت الصحيفة الأمريكية، السبت الماضي، تقريرا أشار إلى أن معلومات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 يحتاج إلى تحديث بعد أن قال بعض العلماء للصحيفة إن ثمة أدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرض كوفيد-19 ينتقل أساسا عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك وتسقط على الأسطح.

وقالت الصحيفة إن 239 عالما في 32 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي قالوا إنها تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها.

وقالت الصحيفة إن هذه الجسيمات الصغيرة يمكنها أن تعلق في الهواء وقتا أطول، ولذلك فإن العلماء الذين يعتزمون نشر ما توصلوا إليه في دورية علمية هذا الأسبوع حثوا المنظمة على تحديث توجيهاتها الإرشادية بشأن المرض.

وقال طارق جسارفيتش المتحدث باسم المنظمة في رد بالبريد الإلكتروني اليوم الإثنين على طلب من وكالة رويترز للحصول على تعليق "نحن على دراية بالمقال ونبحث محتوياته مع خبرائنا الفنيين".

ولا يزال مدى انتقال كورونا عبر الهواء محل خلاف.

ومن شأن أي تغيير في تقييم منظمة الصحة العالمية لمخاطر انتقال العدوى أن يؤثر على إرشاداتها الحالية بالتباعد لمسافة لا تقل عن متر.

وتسبب الفيروس من ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة ووهان الصينية في إصابة 11 مليونا و672 ألفا و454 شخصا، تعافى منهم ستة ملايين و604 آلاف بينما توفي 539 ألفا آخرين.