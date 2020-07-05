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سياسة|تركيا

وزير الخارجية التركي: مساعداتنا الطبية وصلت 137 دولة

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
5/7/2020

وأضاف تشاووش أوغلو في اجتماع تعريفي بالسياحة الآمنة بولاية أنطاليا (جنوب)، أن بلاده تواصل إرسال دفعات إضافية إلى الدول التي تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا.

وقال إن تركيا نفذت أكبر عملية إجلاء لمواطنيها بنجاح، بجلبها أكثر من 90 ألف مواطن من 130 دولة.

وأكد أن تركيا من أنجح الدول في مكافحة كورونا ومن بين الدول التي تمتلك أفضل نظام وبنية تحتية في الصحة في العالم.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن 90 دولة تقدمت بطلب إجلاء مواطنيها، مبينا أن تركيا نسقت مع البلدان الراغبة بإجلاء مواطنيها وساهمت بإجلاء 230 ألف شخص في هذا الإطار.

وصول الدفعة الثانية من المساعدات التركية لصربيا
تحذير

وانتقد الوزير تشاووش أوغلو استمرار الاتحاد الأوربي في فرض قيود بشأن السفر إلى تركيا بشكل مجحف، رغم نجاحها في كبح جماح كورونا.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوربي رفع قيود السفر عن بلدان؛ فقط لأن علاقاته السياسية معها جيدة؛ رغم ارتفاع إصابات كورونا في تلك الدول.

وحذر تشاووش أوغلو الاتحاد الأوربي من احتمال تمرّد مواطنيه ضده بسبب التسامح مع بلدان ذات معدلات إصابة كبيرة، والتغاضي عن تركيا التي ظروف كورونا فيها أفضل من تلك الدول.

والثلاثاء الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوربي إعادة فتح حدودها اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز الحالي، للقادمين من 15 دولة اعتبرت أن وضع وباء كورونا فيها جيد.

واستثنى قرار إعادة فتح الحدود الأوربية، تركيا، بالرغم من نجاحها في مكافحة كورونا، بفضل البنية التحتية القوية، التي تمتلكها بمجال الصحة.

المصدر : الأناضول
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