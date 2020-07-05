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سياسة

منظمة الصحة العالمية توقف تجربة عقارين لعلاج مرضى كورونا

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
4/7/2020

جاءت هذه الانتكاسة في الوقت الذي سجلت فيه المنظمة أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 على مستوى العالم في يوم واحد للمرة الأولى. وقالت المنظمة إن عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بلغ 53213 حالة من إجمالي عدد الإصابات المسجلة أمس الجمعة في العالم وهو 212326 حالة.

وقالت المنظمة في بيان مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة "تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج في المستشفيات. سيوقف الباحثون التجارب على الفور".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القرار، الذي اتخذ بناء على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالميةالأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسيز في علاج مرضى فيروس كورونا.

وبدأت التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية والتي تسمى تجارب التضامن بخمسة أنواع بحثا عن مكونات علاج محتمل لكوفيد-19 وهي: ستاندارد كير وريمديسيفير وهيدروكسي كلوروكين ولوبينافير/ريتونافير ولوبانيفير/ريتونافير مضافا إليها إنترفيرون.

وأمس الجمعة قال المدير لعام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسوس إن قرابة 5500 مريض في 39 دولة حتى الآن تطوعوا لإجراء التجارب السريرية عليهم وإن النتائج المبدئية متوقعة في غضون أسبوعين.

وهناك نحو 18 لقاحا تجريبيا لكوفيد-19 جار اختبارها على البشر من بين قرابة 150 علاجا يجري تطويرها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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