مصر.. القبض على شاب متهم باغتصاب العشرات ومظاهرة إلكترونية ضد التحرش

ونُشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل في مصر، شهادات تفصّل عمليات ابتزاز واعتداء جنسي ارتكبها شخص ضد نساء كثيرات في مصر، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي الإنترنت.

ويشتبه في المعتقل اغتصب أو حاول اغتصاب عشرات النساء والفتيات وتحرش بهن، وبين هؤلاء فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا فقط حاول الاعتداء جنسيا عليها.

وبحسب إحدى الشهادات التي نُشرت الأربعاء، على موقع إنستغرام، فإن هذه الاعتداءات الجنسية حدثت اعتبارًا من عام 2018 على أقل تقدير.

كما انتشر على نطاقٍ واسع في كل من تويتر وفيسبوك وسم باسم الجاني المزعوم (#المتحرش_احمد_بسام_زكي)، ودعا مستخدمو الموقعين السلطات إلى التحرك.

واندلعت مظاهرة إلكترونية عبر منصات التواصل المصرية، ضد التحرش، بالإضافة إلى حملة توقيعات ضد المتحرش المذكور، لرفع وعي الفتيات بقضية التحرش والمطالبة بمعاقبة الشاب.

وقال المصدر الأمني إن "الشخص المتهم بالتحرش بهؤلاء النساء اعتقل وسيلاحق قضائيا بعد الاتهامات التي وجهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "على الأشخاص المعنيين تقديم شكاوى رسمية" بحق المعتقل، من دون أن يحدد هويته.

وناشد نادي القضاة في مصر، الإعلام والمواطنين بعدم الخوض في قضية "الشاب المتحرش" مرة أخرى، قائلا إن الأمر بات في يد النيابة العامة الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان المجلس القومي للمرأة قدم، السبت شكوى إلى النائب العام لفتح تحقيق، بعدما "تبيَّن وجود صفحة على تطبيق إنستغرام تم تدشينها من قبل بعض الفتيات وا لنساء يشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهن وهَتك عرض والتحرش جنسيا بالبعض الآخر".

وأضاف المجلس في بيان له أن "الصفحة التي يُتابعها الآلاف، تتضمن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز".

وتابع "تلقّى المجلس العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهن وتهديدهن، مستغلا ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه النكراء في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة".

وناشد المجلس جميع النساء المعنيات "التقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب، حتى ينال عقابه الذي يستحق طبقًا للقانون".

من ناحيتها، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا قالت فيه إن "إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف".

وتابع البيان "الـمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله؛ جامعٌ بين منكرين: استراق النظر وخَرْق الخصوصية به". كما أصدر علماء الأزهر بيانًا نشرته جريدة (صوت الأزهر) جاء فيه أن "التحرش جريمة أيًا كانت وسيلته وسببه وينبغي تفعيل العقاب الرادع قانونًا".

https://twitter.com/El3eshVol2/status/1279438700439654400?ref_src=twsrc%5Etfw

وبحسب معلومات نشرت على الإنترنت فإن المعتقل طالب جامعي. وقالت الجامعة الأمريكية في القاهرة في بيان، إن المشتبه فيه كان طالبا لديها قبل أن يُغادرها في عام 2018.

وأشارت الأمم المتحدة في تقارير نشرتها خلال السنوات الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من النساء المصريات وقعن ضحايا عمليات تحرش.

ولا يزال التحرش الجنسي، اللفظي والجسدي، ظاهرة شائعة في مصر، على الرغم من إقرار قانون في 2014 جرم هذا السلوك.

واللى خايفه انا هروح معها اى حته pic.twitter.com/RA47ctIeug — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 4, 2020

٢٠٢٠ سنة سودة عالمتحرشين اللي هيتزفوا وياكلوا أوسخها طين وأولهم #المتحرش_أحمد_بسام_زكي اللي أبوه سافل ومعندوش دين pic.twitter.com/4lPNUT5RPl — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) July 3, 2020

#الطريق| بعد انتشار ظاهرة التحرش في مجتمعنا العربي .. بعض طرق

المقاومة للفتيات .. كوني بخير 💪🏽.#المغتصب_احمد_بسام_زكي pic.twitter.com/x6wOcQT1wO — جريدة الطريق (@altreeeq) July 4, 2020

إفتحوا الصورة دي شهادة ولد تاني عن تعرضه للإغتصاب على يد نفس المغتصب… اللي بيتوتر ما يقراش.#المغتصب_أحمد_بسام_زكي #المتحرش_احمد_بسام_ذكي pic.twitter.com/dogCXsbEA3 — Taher ⁦🏳️ (@TaherKh96) July 4, 2020

جامعة في إسبانيا فصلت طالب مصري بعد ما مجموعة من البنات عملت صفحة تجمع فيها ادعاءات اغتصاب وتحرش ضد الشاب.

الصفحة على انستجرام اسمها assaultpolice

فيها ادعاءات من بنات بيحكوا حكايتهم وبيجمعوا أدلة الاتهام

و عاملين هاشتاج#المتحرش_أحمد_بسام_زكي

عشان يطالبوا بالتحقيق pic.twitter.com/BDIAYptoSg — El Fasla (@ElFasla) July 2, 2020

انا هختصر الموضوع بتاع #المتحرش_احمد_بسام_زمي بالعربي ل الناس اللي مبتعرف تقرا انجليزي ومعلش انا العربي بتاعي مش اوي للاسف، احمد زكي من عيلة غنية جدا ودخل مدارس انترناشونال وجامعات خاصة. احمد متحرش مغتصب، اتحرش ب اكتر من ٥٠ بنت و اغتصب ب بعضهم و البنات من كل الاعمار ((1/5) https://t.co/LDcHjZKevm — سارة (@sarahxab_) July 2, 2020

عاجل: القبض على الطالب أحمد بسام زكي بتهمة التحرش بالفتيات في مصر! pic.twitter.com/jG45YWvqkP#المغتصب_احمد_بسام_زكي pic.twitter.com/AvBCUqtqBO — Gasser ezat (@Gasserezat) July 4, 2020

ربوا العاهات الي بتخلفوهم ، يا تودوهم مستشفيات لحد ما يتعالجوا ،، يااما متخلفوش لو مش قد الخلفه#المتحرش_أحمد_بسام_زكي pic.twitter.com/PiBm60LBAB — Mariam Abouelfadl (@Mrym_Abouelfadl) July 2, 2020

طالما صورته لما بتتشير بتضايق اهله 💙

المغتصب احمد حسان ذكي ،،المريض نفسياا واهله يا حرام مش عارفين يعالجوه!! #المغتصب_أحمد_بسام_زكي pic.twitter.com/EUe2MKIZ0c — آشْرَقتْ (@AshA56218658) July 4, 2020

https://twitter.com/hanagrows/status/1279524718857588741?ref_src=twsrc%5Etfw

#المتحرش_أحمد_بسام_زكي

هو ليه الموضوع مش مسمع؟؟ ليه المغتصب الحقير ده مش في السجن؟ فين الناس الي كانت هتموت علي نفسها لما عرفت اننا مشفقين علي بنت اتعذبت عشان رفعت حتة قماش وفاجئه بقو شيوخ وإلا الدين طب الحقير الحيوان ده مش بيسئ للدين؟ ده اغتصب ولد كمان يعني مش خمسين بنت بس pic.twitter.com/xD72KAAfGA — Egypt Girls’ Diary (@egyptgirlsdiary) July 2, 2020

واحد اسمه احمد بسام زكي، بدؤوا ضحاياه يشاركوا قصص عن تحرشه واغتصابه حرفيًا فوق المية قصة من أبشع التفاصيل. أهله لو كانوا صرفوا على تربيته نص اللي حطه في تعليمه في أغنى المدارس والجامعات كان أبرك لهم. عشان نعرف إن القرف ملهوش علاقة بالفقر والكبت والكلام بتاعكم دة. pic.twitter.com/Q8lzeoc0RF — ‏﮼نضال (@nedalreads) July 1, 2020