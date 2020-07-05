ليبيا.. 190 من طلاب الكلية العسكرية يستكملون دراستهم في تركيا

جاء ذلك على لسان العميد طيار سعيد المالطي، المتحدث باسم الكلية العسكرية، بحسب ما نقلته صفحة عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق على تويتر.

وقال المتحدث إن دفعتي المستجد (في بداية دراستهم) والمتقدم (بسنوات الدراسة) اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك (لم يذكرها).

وأوضح أن دفعة المستجد تضم 25 طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، بينما تضم دفعة المتقدم 165 طالبا وستستغرق دراستهم 5 أشهر.

وأشار إلى أن "خيار إكمال دراستهم بالخارج كان مطروحا لدينا منذ أشهر نظرا إلى تأثر الطلاب من القصف الذي استهدفهم والمشاهد المؤلمة التي عاشوها".

#عملية_بركان_الغضب: العميد طيار: سعيد المالطي المتحدث باسم الكلية العسكرية طرابلس دفعتي المستجد والمتقدم اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري غادروا امس إلى تركيا لاكمال دراستهم في احدى الكليات العسكرية هناك. pic.twitter.com/8pCgWKzetr — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) July 4, 2020

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين.

عشرات الطلبة من الكلية العسكرية في #طرابلس سقطوا بين قتيل وجريح في قصف طيران إماراتي مساند لحفتر.. اختارهم جمهور الجزيرة ليكونوا شخصية الأسبوع الأهم | تقرير: أزهار الجربوعي #سباق_الأخبار pic.twitter.com/VqmByHF4Y1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 11, 2020

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، آنذاك، أن الهجوم تم بطائرة مسيرة صينية الصنع، زودت بها الإمارات قوات حفتر.