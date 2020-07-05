لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 4 يوليو/تموز)

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون و539081 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة و 9859 حالة وفاة.

وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة و9859 حالة وفاة تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و 44131 حالة وفاة.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 4 من يوليو/تموز.

الولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و785023 شخصا بزيادة 52492 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 749 إلى 129397 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 3 يوليو تموز مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

بريطانيا

أعلنت بريطانيا، السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 44 ألفا و198، إثر تسجيل 67 حالة.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 284 ألفا و900، إثر تسجيل 624 حالة آخر أربع وعشرين ساعة.

ووصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس أكثر من 10 ملايين و340 ألفا.

وتأتي بريطانيا على رأس قائمة الوفيات بسبب كورونا بالقارة الأوربية، وفي المركز الثالث عالميا خلف الولايات المتحدة والبرازيل.

تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم البلاد اقتربت من 180 ألفا.

ووفق بيانات نشرتها الوزارة، بلغت حصيلة المتعافين 179 ألفا و492، بعد تسجيل 1214 حالة شفاء.

وسجلت الوزارة 1154 إصابة خلال آخر أربع وعشرين ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 204 آلاف و610. كما أحصت 20 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 5206.

وفي تعليقه على البيانات قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر تويتر، إن عدد المتعافين اقترب من 180 ألفا.

ولفت أن عدد المصابين في مرحلة الشفاء نحو 20 ألفا، مشيرا إلى تباطؤ في انخفاض عدد الإصابات.

دول عربية

في مصر أفادت وزارة الصحة بتسجيل 79 وفاة وألف و324 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 413 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 74 ألفا و35، منها 3 آلاف و280 وفاة، و20 ألفا و103 حالات تعاف.

في فلسطين أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها سجلت وفاة و237 إصابة منذ صباح السبت، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4 آلاف و250، ومن بين الإصابات 16 وفاة، و637 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

في موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة إضافة إلى شفاء 40 مصابا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي، وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 4.827، بينها 129 وفاة، و1.805 حالات شفاء.

في المغرب أفادت وزارة الصحة بتسجيل وفاتين و534 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 169، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفا و822؛ منها 232 وفاة، و9 آلاف و329 حالة تعاف.

في اليمن سجلت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) وفاتين و8 إصابات بالفيروس، إضافة إلى حالة تعاف واحدة، وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ألف و248، بينها 337 وفاة، و537 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

في الإمارات كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات و716 إصابة بالفيروس، إلى جانب 704 حالات تعاف، وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 50 ألفا و857، بينها 321 وفاة، و39 ألفا و857 حالة تعاف.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و23 إصابة، إضافة إلى تعافي 21 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2.961، منها 92 وفاة، و973 حالة تعاف.

في تونس أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات بين الوافدين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 1.186، وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بينها 50 وفاة، و1.046 حالة تعاف.

في الجزائر أفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 وفيات، و430 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 349 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و500، منها 946 وفاة، و11 ألفا و181 حالة تعاف.

في الكويت قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 5 وفيات بالفيروس، و631 إصابة، وتعافي 667، ووفق الوزارة، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 49 ألفا و303، بينها 365 وفاة، و39 ألفا و943 حالة تعاف.

في لبنان، سجلت وزارة الصحة 25 إصابة بكورونا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفًا و855، بينها 35 وفاة، وألف و304 حالة تعاف.

في الأردن سجلت وزارة الصحة 3 إصابات بالفيروس إضافة إلى تعافي 6 حالات، وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 1.150، منها 10 وفيات، و902 متعاف.

في العراق أفادت وزارة الصحة بتسجيل ألفين و334 إصابة جديدة بالفيروس و106 وفيات، إضافة إلى تعافي 1.477 مريضا، وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 58 ألفا و354؛ منها ألفان و368 وفاة، و31 ألفا و77 حالة شفاء.

في السعودية، سجلت وزارة الصحة 56 وفاة، و4 آلاف و128 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي ألفين و642 مريضا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 205 آلاف و929؛ بينها 1.858 وفاة، و143 ألفا و256 حالة تعاف.

في عمان قالت وزارة الصحة في بيان إنها سجلت 10 وفيات بكورونا و1177 إصابة، وتعافي 799 مريضا، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 45 ألفا و106، بينها 203 وفيات، و26 ألفا و968 حالة تعاف.

في قطر أعلنت وزارة الصحة في بيان رصد حالتي وفاة، و530 إصابة، وشفاء 1804حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 99 ألفا و183، بينها 123 وفاة، و90 ألفا و387 حالة شفاء.

البرازيل والمكسيك

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 63 ألفا و254، مقابل 29 ألفا و843 في المكسيك.

وحسب معطيات وزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 1290 حالة وفاة، خلال آخر 24 ساعة.

كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى مليون و543 ألفا و341، إثر تسجيل 43 ألفا و223 إصابة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا في ترتيب الدول الأكثر تضررا بسبب كورونا بعد الولايات المتحدة.

من جانب آخر، ووفقا لبيانات وزارة الصحة المكسيكية، شهدت البلاد في آخر 24 ساعة، تسجيل 654 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 29 ألفا و843.

وبلغ عدد المصابين 6 آلاف و740، ليصل العدد الكلي للمصابين إلى 245 ألفا و251.

وتعافى من الفيروس 147 ألفا و205 أشخاص في المكسيك، حتى صباح السبت.

نيجيريا

ارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في نيجيريا، الجمعة، إلى 628 بعد تسجيل 12 وفاة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مركز السيطرة على الأمراض النيجيري، أوضح أنه تم إجراء 141 ألفًا و525 اختبار للكشف عن الفيروس منذ انتشاره في البلاد.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 27 ألفًا و564 بعد تسجيل 454 إصابة خلال 24 ساعة، فيما بلغ عدد المتعافين 11 ألفًا و69 متعافٍ.

وبلغ عدد الإصابات في عموم القارة الإفريقية أكثر من 448 ألفًا، توفي منهم 10 آلاف و905 حالات.

الأرجنتين

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في الأرجنتين، الجمعة، حاجز الـ72 ألف شخص، بعد تسجيل 2845 حالة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد، أشار إلى أن عدد الإصابات بلغ 72 ألفًا و786 حالة، بعد تسجيل 2845 إصابة خلال 24 ساعة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 52 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، رفعت الإجمالي إلى 1437 حالة، مشيرًا إلى أن هذه أعلى نسبة وفيات يتم تسجيلها في يوم واحد منذ انتشار الفيروس.

ومنذ 20 مارس/آذار الماضي، تطبق الأرجنتين عزلة اجتماعية تسمح للمواطنين بالخروج من المنازل من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية فقط، وذلك بخلال المسموح لهم بالخروج بحكم طبيعة عملهم.

جنوب أفريقيا

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 9 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) رفعت إجمالي الإصابات إلى 177 ألفًا و124 إصابة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، مساء الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

كما أوضح البيان أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2952 بعد تسجيل 108 وفيات جديدة خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 86 ألفًا و298 متعافٍ، مشيرًا إلى إجراء مليون و745 ألفًا و153اختبارًا للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء بالبلاد.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات.