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سياسة|السودان

غضب واسع بعد اعتداء الشرطة السودانية على سائق "توك توك" (فيديو)

5/7/2020

ويُظهر المقطع اعتداء عدد من قوات الشرطة بالعصي على سائق "توك توك"، ثم حمله وإلقاءه في مؤخرة عربة الشرطة بحجة تنظيم عملية تعبئة الوقود.

وأثار مقطع الفيديو استياء رواد شبكات التواصل في السودان، واعتبروا أن ما حدث إهانة لكرامة المواطن السوداني، وعودة للانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في عهد النظام السابق، مطالبين بإعادة هيكلة الشرطة ومحاسبة من اعتدوا على هذا السائق.

ونشر بعض الناشطين -لاحقًا- مقطع فيديو لسائق التوك توك، ويدعى "محمد علي "، يروي فيه ما حدث معه في محطة الوقود، وقال إن قوات الشرطة اعتدت عليه بعد أن طلبت من الجميع الخروج من محطة البنزين، رغم وجودهم وانتظارهم منذ الساعات الأولى من الصباح لتعبئة الوقود.

 

وأضاف علي، أن الشرطة وصفته بالأجنبي وأصرت على ذلك، رغم تأكيده لها بأنه سوداني الجنسية مبديًا استغرابه من هذه اللهجة في الحديث، والتي وصفها بالعنصرية، والتي لم يتوقعها بعد التغيير الذي حدث في البلاد، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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