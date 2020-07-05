غضب واسع بعد اعتداء الشرطة السودانية على سائق "توك توك" (فيديو)

ويُظهر المقطع اعتداء عدد من قوات الشرطة بالعصي على سائق "توك توك"، ثم حمله وإلقاءه في مؤخرة عربة الشرطة بحجة تنظيم عملية تعبئة الوقود.

وأثار مقطع الفيديو استياء رواد شبكات التواصل في السودان، واعتبروا أن ما حدث إهانة لكرامة المواطن السوداني، وعودة للانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في عهد النظام السابق، مطالبين بإعادة هيكلة الشرطة ومحاسبة من اعتدوا على هذا السائق.

@SMOI_2020

اليوم في سنار تم ضرب مواطن بصورة مؤسفة من مجموعة إفراد بقيادة ضابط ، يجب أن تتغير طرق ووسائل الشرطة في التعامل مع المواطنين ، ان عهد التنكيل بالمواطن وخرق القانون والاعتداء علي حقوقه القانونية يجب ان ينتهي ، بانتظار خطواتكم الإنصاف المعتدي عليه . — سليمان عبد الباقي (@Suleiman2253) July 4, 2020

نفس القوة الموجودة في سنار او سنجة

انتهكت حقوق مواطن سنار في فترة حظر التجوال في ديسمبر 2018. https://t.co/H9ap2Noemr — © AbdulRahman Al-Nazeer (@3bdudes) July 4, 2020

مازلت الشرطة السودانية تمارس نفس نهج النظام السابق https://t.co/7WAdk7oNfH — Maha Almofti (@AlmoftiMaha) July 4, 2020

بغض النظر عن الخطأ اللي ارتكبه ياخوانا وييين كرامة الإنسان السوداني 💔💔💔💔

رضينا الذلة من زماااان نحن 💔💔💔

لازم يكون في حد للقوات اللانظامية دي.. ديل فرقهم شنو من البلطجية حسه!

اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر 😭😭😭💔💔💔 https://t.co/wpbWJp2hxr — Ehsan Eltayeb (@ehsanYousif08) July 4, 2020

يجب إتخاذ إجراءات صارمة على هؤلا من افراد الشرطة بسنار و راجين توضح منكم @SMOI_2020 https://t.co/SGMchoYgB8 — NOORY (@alnorhamdan) July 4, 2020

نفس تعامل ناس الجهاز ايام المظاهرات https://t.co/PabBF0L6Iz — Heartbreakkid (@TheLastMartyrr) July 4, 2020

اعتداء شرطه سنار على مواطن بالضرب المبرح في احدى الطرمبات حتى ذهب به الى الحوادث.

ندين هذا السلوك الذي لا يشبه ثورتنا ،وهذا يدل على ان الشرطه لا زالت تتبع نهج سلوك النظام البائد ،مع العلم ان المواطن لم يغلط بشئ واذا افترضنا ذلك يجب مباشرة اجراءات قانونيه واعتقاله بما يحفظ كرامته. pic.twitter.com/3INi6JChAi — تجمع شباب سنار (@SHBABSENNAR) July 4, 2020

ونشر بعض الناشطين -لاحقًا- مقطع فيديو لسائق التوك توك، ويدعى "محمد علي "، يروي فيه ما حدث معه في محطة الوقود، وقال إن قوات الشرطة اعتدت عليه بعد أن طلبت من الجميع الخروج من محطة البنزين، رغم وجودهم وانتظارهم منذ الساعات الأولى من الصباح لتعبئة الوقود.

وأضاف علي، أن الشرطة وصفته بالأجنبي وأصرت على ذلك، رغم تأكيده لها بأنه سوداني الجنسية مبديًا استغرابه من هذه اللهجة في الحديث، والتي وصفها بالعنصرية، والتي لم يتوقعها بعد التغيير الذي حدث في البلاد، على حد قوله.