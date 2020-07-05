سائق يقتحم مظاهرة في سياتل الأمريكية بسيارة مسرعة ويقتل متظاهرة (فيديو)

وشهدت سياتل احتجاجات عدة بعضها في طرق سريعة منذ مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في الخامس والعشرين من مايو/أيار الماضي في مينابولس خلال اعتقال الشرطة له.

ونقلت رويترز عن مصادر طبية إن إحدى المصابات وهي "سمر تايلور" لفظت أنفاسها الأخيرة في مركز طبي نقلت غليه عقب الحادث، بينما أدخلت المصابة الأخرى "دياز لاف" إلى وحدة العناية المركزة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على سائق السيارة ويبلغ من العمر 27 عاما في موقع الحادث الذي وقع في الساعة 1:30 فجر الأحد(0830 بتوقيت غرينتش).

وقالت الشرطة إنها لم تعرف ما إذا كان السائق تعمد دهس المتظاهرين أم لا.