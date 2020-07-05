الرسالة الأخيرة لرجاء الجداوي من مستشفى العزل قبل وفاتها بكورونا (استمع)

وقالت الجداوي من داخل مستشفى الحجر الصحي "بقول للناس، والنبي حبوا نفسكم، وحبوا ولادكم، وحبوا بيوتكم، وحبوا مصر".

وتابعت "أرجوكم أي عارض تحسوا بيه، من فضلكم راعوا نفسكم دا مهم أوي، وبعدين القعدة في البيت مش مملة أبدًا هو الإنسان علطول، شوية نفس أقعد في البيت شوية يا رب أخرج من البيت، فخليينا راضيين من اللي حاصل ده".

واختتمت رسالتها بالقول "حافظوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده".

واكتشفت الفناة الراحلة إصابتها، في آخر أيام تصوير مسلسل "لعبة النسيان" قبل أكثر من 40 يومًا، رغم تأكيدها اتباع الإجراءات الاحترازية، ليسود قلق بين طاقم المسلسل ومن قاموا بمخالطتها.

وتم نقل رجاء الجداوي إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث خضعت للعلاج إلى أن وافتها المنية صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 82 عاما.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن الطبيب المعالج للفنانة الراحلة، د. محمد خالد، مدير الرعاية بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، التقاطه عدوى فيروس كورونا، وخضوعه للعزل بنفس المستشفى.

وفور إعلان وفاتها، تصدر اسم الفنانة الراحلة منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ضمن قائمة الأعلى تفاعلًا، ونعاها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجمهور.

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